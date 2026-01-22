2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – هماهنگ کننده سابق کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در پیامی نگرانی خود را از اوضاع شمال شرق سوریه ابراز داشت. او از ایجاد ناامنی به خصوص در اطراف زندان‌هایی که داعشی‌ها در آن‌ها نگهداری می‌شوند، هشدار داد و گفت که پیامدهای آن برای سراسر جهان خطرناک خواهد بود. این مقام سابق کاخ سفید نقش کوردها در عراق و سوریه را ستود و آنها را «شرکای وفادار» توصیف کرد.

پنجشنبه ۲۲ ژانویه، برت مک‌ گورک، هماهنگ کننده سابق کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی منتشر کرد و در آن وضعیت حساس شمال شرق سوریه را مورد توجه قرار داد و «نگرانی عمیق» خود را ابراز کرد.

مک‌ گورک، تاکید کرد:«لازم است آتش‌بس اعلام شده در سوریه حفظ شود و اوضاع استقرار یابد.»

او در بخش دیگری از پیام خود گفت:«ایجاد هرگونه ناامنی و شکاف امنیتی به خصوص در مناطقی که زندانی‌های داعشی نگهداری می‌شوند، پیامدهای خطرناک و پرهزینه برای جهان خواهد داشت.»

وی نقش کوردها در منطقه را ستود و گفت:«کوردها در سراسر عراق و سوریه، شرکای ثابت و وفادار هستند، بنابراین ضروری است که به عنوان شریک واقعی با آنها رفتار شود.»

مک گورک در پایان پیام خود، با اشاره به مبارزات کوردها، نوشت:«جهان با حضور آنها، مکانی بسیار امن‌تر و آرامتر است.»

ب.ن