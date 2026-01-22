کاخ الیزه بر لزوم حفظ حقوق کوردها و یکپارچگی هسد تأکید کرد

ریاست جمهوری فرانسه از سوریه‌ی یکپارچه حمایت کرد

2 ساعت پیش

کاخ الیزه اعلام کرده است که این تلاش‌ها در چارچوب تعهدات ثابت این کشور است که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده و منافع امنیتی و مبارزه با تروریسم را مدنظر قرار می‌دهد.

کاخ الیزه روز پنجشنبه، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴)، گزارش داد که رئیس‌جمهور فرانسه در چارچوب تداوم تلاش‌های دیپلماتیک، طی روزهای اخیر گفت‌وگوهای جدیدی را با احمد شرع (رئیس‌جمهور سوریه)، مظلوم عبدی (فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک) و نچیروان بارزانی (رئیس اقلیم کوردستان) انجام داده است.

در همین راستا، رئیس‌جمهور فرانسه از نچیروان بارزانی برای تلاش‌های میانجی‌گرانه‌اش جهت هماهنگی و دستیابی به راهکاری دائمی که به نفع منطقه و امنیت اروپا و آمریکا باشد، تشکر ویژه‌ای به عمل آورده است.

طبق بیانیه‌ی الیزه، دستیابی به راهکار نهایی نیازمند توقف دائمی جنگ، به‌ویژه در کوبانی و حسکه، و اجرای توافق ۱۸ ژانویه است؛ به‌گونه‌ای که تمامیت ارضی سوریه و حقوق همه‌ی اقلیت‌ها، به‌ویژه ملت کورد، تضمین شود.

الیزه تصریح کرد: «فرانسه آشکارا حمایت خود را از فرآیند ادغام سیاسی، اداری، نظامی و اقتصادی نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) اعلام کرده و آن را هدفی اصلی می‌داند، اما تأکید می‌کند که این فرآیند نباید با توسل به نیروی نظامی و نادیده‌گرفتن امنیت شهروندان غیرنظامی در مناطق کوبانی و حسکه انجام شود.»

فرانسه از نظر امنیتی نسبت به بی‌ثباتی در توافق آتش‌بس ابراز نگرانی کرده و در خصوص هرگونه تنش نظامی جدید هشدار داده است. همچنین بر لزوم هماهنگی در چارچوب ائتلاف بین‌المللی ضد داعش برای تأمین امنیت زندان‌ها و انتقال بازداشت‌شدگان تأکید شده است.

فرانسه اعلام کرد که حملات مداوم به نیروهای سوریه دموکراتیک، تأثیر منفی بر کنترل مراکز نگهداری تروریست‌ها داشته و اهداف امنیتی را به خطر انداخته است.

در پایان، الیزه شجاعت و تعهد نیروهای سوریه دموکراتیک در جنگ علیه داعش را ستود و تأکید کرد که فرانسه در این نبرد همراه آن‌ها بوده و این تلاش‌ها نباید فراموش شوند. همچنین اشاره شد که سوریه اکنون عضو فعال ائتلاف بین‌المللی است و باید همراه با تمام متحدان به جنگ علیه داعش ادامه دهد تا منافع امنیتی منطقه و جهان حفظ شود.

این بیانیه و تأکید بر نقش میانجی‌گرانه‌ی اقلیم کوردستان، نشان‌دهنده‌ی تلاشی بین‌المللی برای جلوگیری از درگیری داخلی و یافتن جایگاهی قانونی و سیاسی برای کوردها و نیروهای نظامی آنان در دولت جدید سوریه است.