مظلوم عبدی: نشست بسیار پرباری با تام باراک داشتیم

عبدی از نشستی سازنده با تام باراک خبر داد

1 ساعت پیش

فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس، از برگزاری نشستی سازنده با هیئت نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا در اربیل خبر داد.

مظلوم عبدی اعلام کرد که این دیدار با هدف بررسی وضعیت امنیتی منطقه و یافتن راهکاری برای آغاز مذاکرات سیاسی با حاکمیت جدید سوریه برگزار شده است.

در جریان این نشست، رهبری نیروهای سوریه دموکراتیک با تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و دریادار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) گفت‌وگو کردند. طرف کوردی خاطرنشان کرده است که حمایت‌های واشنگتن و سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای تثبیت فرآیند آتش‌بس، اهمیتی جدی دارد و شایسته‌ی تقدیر است.

در این دیدار، مظلوم عبدی از تلاش‌های تام باراک که برای بازگرداندن طرفین به میز گفت‌وگو و ازسرگیری مذاکرات میان آنان و دولت سوریه فعالیت می‌کند، استقبال کرد. این تلاش به‌عنوان گامی راهبردی برای پایان‌دادن به درگیری‌ها و دستیابی به توافقی فراگیر توصیف شده است.

فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک تأکید کرد که نیروهای هسد با تمام توان برای تحقق ادغامی واقعی و پایدار در ساختار جدید سوریه تلاش می‌کنند و هم‌زمان پایبندی کامل خود را به حفظ آتش‌بسِ موجود، مورد تأکید قرار دادند.