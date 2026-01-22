مظلوم عبدی: نشست بسیار پرباری با تام باراک داشتیم

اخبار

عبدی از نشستی سازنده با تام باراک خبر داد

فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس، از برگزاری نشستی سازنده با هیئت نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا در اربیل خبر داد.

مظلوم عبدی اعلام کرد که این دیدار با هدف بررسی وضعیت امنیتی منطقه و یافتن راهکاری برای آغاز مذاکرات سیاسی با حاکمیت جدید سوریه برگزار شده است.

در جریان این نشست، رهبری نیروهای سوریه دموکراتیک با تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و دریادار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) گفت‌وگو کردند. طرف کوردی خاطرنشان کرده است که حمایت‌های واشنگتن و سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای تثبیت فرآیند آتش‌بس، اهمیتی جدی دارد و شایسته‌ی تقدیر است.

در این دیدار، مظلوم عبدی از تلاش‌های تام باراک که برای بازگرداندن طرفین به میز گفت‌وگو و ازسرگیری مذاکرات میان آنان و دولت سوریه فعالیت می‌کند، استقبال کرد. این تلاش به‌عنوان گامی راهبردی برای پایان‌دادن به درگیری‌ها و دستیابی به توافقی فراگیر توصیف شده است.

فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک تأکید کرد که نیروهای هسد با تمام توان برای تحقق ادغامی واقعی و پایدار در ساختار جدید سوریه تلاش می‌کنند و هم‌زمان پایبندی کامل خود را به حفظ آتش‌بسِ موجود، مورد تأکید قرار دادند.

 
