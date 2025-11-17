سئول در پی کاهش تنش‌ها و جلوگیری از درگیری‌های مرزی، از پیونگ‌یانگ دعوت کرد تا برای اولین بار از سال ۲۰۱۸، گفت‌وگوهای نظامی دوجانبه برگزار کند

5 ساعت پیش

کره جنوبی روز دوشنبه پیشنهاد برگزاری مذاکرات با پیونگ‌یانگ را برای جلوگیری از درگیری‌های مرزی مطرح کرد. این اولین پیشنهاد از این نوع در هفت سال اخیر است که سئول در تلاش برای کاهش تنش‌های نظامی با همسایه‌ی مجهز به سلاح هسته‌ای خود، کره شمالی، ارائه می‌دهد.

کیم هونگ-چول، معاون وزیر سیاست دفاع ملی کره جنوبی، با اشاره به تجاوزات اخیر نیروهای کره شمالی، در یک نشست خبری اظهار داشت که کانال‌های نظامی دوجانبه می‌توانند به جلوگیری از تشدید تنش‌ها کمک کنند. او گفت: "برای جلوگیری از درگیری‌های تصادفی و کاهش تنش‌های نظامی، ارتش ما رسماً پیشنهاد می‌کند که دو طرف مذاکرات نظامی بین کره‌ای را برای بحث در مورد ایجاد یک خط مرجع روشن برای خط مرزی نظامی (MDL) برگزار کنند."

سئول و پیونگ‌یانگ از نظر فنی همچنان در وضعیت جنگی قرار دارند، زیرا توافقنامه‌ی آتش‌بس سال ۱۹۵۳ که درگیری بین آن‌ها را متوقف کرد، هرگز با یک معاهده‌ی صلح دنبال نشد. خط مرزی نظامی (MDL) در داخل منطقه‌ی غیرنظامی (DMZ)، یک منطقه‌ی حائل چهار کیلومتری قرار دارد که به طول ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل) در سراسر شبه‌جزیره‌ی کره امتداد دارد.

تنش‌های مرزی و دلایل پیشنهاد مذاکره

کیم هونگ-چول اعلام کرد که سربازان کره شمالی "در حین نصب جاده‌های تاکتیکی، فنس‌ها و مین‌گذاری" بارها از خط مرزی نظامی عبور کرده‌اند. وی افزود که نیروهای کره جنوبی برای عقب‌نشینی کره‌ای‌ها، شلیک‌های هشداردهنده انجام داده و پیام‌های رادیویی پخش کرده‌اند.

این پیشنهاد مذاکرات نظامی، پس از پیشنهاد رئیس‌جمهور کره جنوبی، لی جه میونگ، برای گفت‌وگوهای گسترده‌تر با کره شمالی بدون پیش‌شرط مطرح می‌شود که نشان‌دهنده‌ی تغییر چشمگیر از موضع تندروانه‌ی سلف محافظه‌کار اوست. لی جه میونگ از زمان روی کار آمدن در ماه ژوئن، چندین گام برای کاهش تنش‌ها برداشته است، از جمله حذف بلندگوهای تبلیغاتی در امتداد مرز و ممنوعیت پخش اعلامیه‌های ضد پیونگ‌یانگ.

کره شمالی هنوز به پیشنهادهای لی جه میونگ پاسخی نداده است. در صورت پذیرش این پیشنهاد، این اولین مذاکرات نظامی بین دو طرف از سال ۲۰۱۸ خواهد بود. کیم هونگ-چول گفت که تجاوزات اخیر نیروهای کره شمالی به دلیل "از بین رفتن بسیاری از نشانگرهای خط مرزی نظامی" است که بر اساس توافقنامه‌ی ۱۹۵۳ در پایان جنگ کره نصب شده بودند. وی افزود که این امر منجر به "برداشت‌های متفاوت از مرز در مناطق خاص توسط هر دو طرف" شده و خطر درگیری‌ها را افزایش داده است.

به گفته‌ی وزارت دفاع کره جنوبی، کره شمالی حدود ۱۰ بار در سال جاری خط مرزی را نقض کرده است. یک مقام وزارت دفاع که به شرط ناشناس ماندن با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که تلاش‌هایی برای ترمیم نشانگرهای خط مرزی نظامی صورت گرفته است، اما این تلاش‌ها بیش از ۵۰ سال است که متوقف شده‌اند. وی افزود: "در سال ۱۹۷۳، در طول کار نگهداری نشانگرهای خط مرزی نظامی توسط فرماندهی سازمان ملل، نیروهای کره شمالی آتش گشودند و نگهداری از آن زمان به حالت تعلیق درآمد."

تغییر رویکرد سئول و تلاش برای صلح

تلاش‌های لی جه میونگ برای پیشبرد گفت‌وگو با پیونگ‌یانگ، جایگزین رویکرد سخت‌گیرانه‌ی رئیس‌جمهور پیشین کره جنوبی، یون سوک یول، شده است. یون سوک یول پس از حمله‌ی روسیه به اوکراین، به مسکو نزدیک‌تر شده بود.

در حالی که روابط بین دو کره در یکی از پایین‌ترین نقاط خود در سال‌های اخیر قرار داشت، دو کشور در سال ۲۰۲۴ وارد یک جنگ تبلیغاتی متقابل شدند. کره شمالی در تلافی بالون‌های تبلیغاتی پرتاب شده توسط فعالان کره جنوبی، هزاران بالون پر از زباله را به سمت جنوب فرستاد.

سیاست‌های تندروانه‌ی یون سوک یول زمانی متوقف شد که او در ماه دسامبر به دلیل اعلام حکومت نظامی استیضاح و از سمت خود برکنار شد. برکناری وی منجر به برگزاری انتخابات زودهنگنگام ریاست‌جمهوری در ماه ژوئن شد که لی جه میونگ را به قدرت رساند.