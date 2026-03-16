مدیر گذرگاه: تردد در گذرگاه مرزی سیرانبند به حالت عادی باز گشته است
اربیل (کوردستان۲۴) – مدیر گذرگاه مرزی سیرانبند در بیانیهای اعلام کرد که تردد در این گذرگاه مرزی بین اقلیم کوردستان و ایران، به حالت عادی باز گشته است.
دوشنبه ۱۶ مارس، مدیریت گذرگاه مرزی سیرانبند بیانیهای منتشر کرد و در آن اعلام نمود که از ۱۶ مارس ۲۰۲۶ تردد گردشگرانی که دارای گذرنامههای عراقی، ایرانی و خارجی هستند در این گذرگاه از سر گرفته شده و وضعیت به حالت عادی باز گشته است.
در بیانیه آمده است که تردد به طور روزانه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱:۳۰ بعدازظهر مقدور خواهد بود. همچنین تأکید شده است که در روزهای جمعه و سایر روزهایی که در جمهوری اسلامی ایران تعطیل رسمی اعلام میشود، تردد متوقف خواهد شد.
ب.ن