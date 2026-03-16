اربیل (کوردستان۲۴) – مقامات آمریکایی امروز دوشنبه ۱۶ مارس، تأیید کردند که نشست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین پینگ، همتای چینی او، به دلیل جنگ واشنگتن علیه ایران احتمالاً به تعویق خواهد افتاد.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، به فاکس نیوز گفت: "کاملاً محتمل است که این نشست به تعویق بیفتد."

او گفت: "فکر نمی‌کنم این نشست در خطر باشد" اما گفت: "واقعاً فقط مسئله زمان‌بندی مطرح است."

ترامپ روز یکشنبه به فایننشال تایمز گفت که ممکن است به عنوان بخشی از تلاشش برای فشار بر پکن برای کمک به بازگشایی تنگه راهبردی هرمز، که ایران عملاً آن را به روی تانکرهای نفتی مسدود کرده است، تأخیری در این نشست ایجاد شود.

چین روابط نزدیکی با ایران دارد و مشتری اصلی نفت ایران است.

ترامپ گفت: "ما دوست داریم قبل از نشست مطلع شویم" و افزود: "ممکن است آن را به تأخیر بیندازیم."

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری نیز پیش از این گفت که ممکن است اجلاس ۳۱ مارس تا ۲ آوریل لغو شود.

با این حال، او سعی کرد این ایده را که ترامپ تهدید به تعویق اجلاس برای اعمال فشار بر مسئله هرمز کرده است، رد کند.

بسنت از پاریس، جایی که جلسات اقتصادی "بسیار خوبی" با چینی‌ها برگزار کرده بود، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CNBC گفت که سفر رئیس‌جمهور به خارج از کشور "ممکن است در زمان درگیری نظامی با ایران مطلوب نباشد".

بسنت گفت: "خواهیم دید که آیا این سفر طبق برنامه انجام می‌شود یا خیر. اما چیزی که می‌خواهم تجزیه و تحلیل کنم - و یک روایت نادرست وجود دارد - این است که اگر جلسات به تأخیر بیفتد، به دلیل درخواست رئیس‌جمهور از چین برای نظارت بر تنگه هرمز نخواهد بود."

وی افزود: "اگر جلسه به هر دلیلی دوباره برنامه‌ریزی شود، به دلیل مسائل لجستیکی خواهد بود. رئیس‌جمهور می‌خواهد برای هماهنگی در خصوص فعالیت‌های جنگی در واشنگتن دی سی بماند و سفر به خارج از کشور در چنین زمانی ممکن است بهینه نباشد."

تنگه هرمز، یک مسیر حیاتی تجارت نفت، در نتیجه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران عملاً مسدود شده است.

حملات پراکنده ایران به کشتی‌ها و تهدید مین‌های دریایی موجب کاهش چشمگیر تردد در آن شده است. ارتش آمریکا اذعان می‌کند که در حال حاضر قادر به تأمین امنیت این گذرگاه باریک دریایی نیست و ترامپ درخواست‌های خود را از سایر کشورها برای کمک چند برابر کرده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن