اربیل (کوردستان۲۴) – فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، امروز دوشنبه ۱۶ مارس، گفت که در صورت لزوم می‌توان ذخایر نفتی راهبردی بیشتری را آزاد کرد تا از پیامدهای انسداد تقریباً کامل عرضه از طریق تنگه هرمز به دلیل جنگ علیه ایران، جلوگیری شود.

بیرول در یک پیام ویدیویی گفت: "از نظر ذخایر دولتی و ذخایر صنعتی که توسط دولت مدیریت می‌شوند، اگر آنها را با هم ترکیب کنید، هنوز بیش از ۱.۴ میلیارد بشکه باقی خواهد ماند، به این معنی که می‌توانیم بعداً و در صورت نیاز کارهای بیشتری انجام دهیم."

وی افزود که آزادسازی بیشتر ذخایر فقط می‌تواند در برابر انسداد فعلی عرضه "ضربه‌گیر" باشد. اقدامی که تولیدکنندگان حوزه خلیج را مجبور به کاهش تولید کرده است.

بیرول گفت: "مهمترین کار برای بازگشت به جریان پایدار نفت و گاز، از سرگیری ترانزیت از طریق تنگه هرمز است."

وی افزود که آزادسازی بیشتر ذخایر راهبردی "راه حل پایداری" نیست، زیرا اقتصادها و مصرف‌کنندگان از اثرات کاهش عرضه نفت رنج می‌برند.

آژانس بین‌المللی انرژی در آخرین گزارش ماهانه خود که هفته گذشته منتشر شد، اعلام کرد جنگی که ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه آغاز کردند «بزرگترین اختلال در عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت را ایجاد می‌کند.»

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود اعلام کرد که تولید نفت خام در حال حاضر حداقل ۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

این جنگ باعث شده است که ایران کنترل خود را بر تنگه هرمز که یک پنجم نفت خام جهان از آن عبور می‌کند، تشدید کند و عملاً آن را تقریباً ببندد.

آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید جریان‌های فعلی از طریق تنگه هرمز با کمتر از ۱۰ درصد از سطح پیش از بحران، که در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵ میلیون بشکه در روز بود، حرکت می‌کنند، بدون «هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها یا جدول زمانی مشخصی برای بهبود جریان‌ها از طریق تنگه هرمز.»

قیمت نفت، حدود ۶۰ دلار در هر بشکه قبل از درگیری، به نزدیک دو برابر این سطح رسید، اما از آن زمان به نزدیک ۱۰۰ دلار کاهش یافته است، پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی در ۱۱ مارس با بزرگترین آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه‌ای خود موافقت کرد.

بیرول ضمن اشاره به «چالش‌های قابل توجه» باقی مانده برای بازارها، گفت که این آزادسازی «اثر آرام‌بخشی» داشته است.

او از کلمبیا، هند، سنگاپور، تایلند و ویتنام به عنوان کشورهایی که آماده حمایت از آزادسازی‌های بیشتر هستند، نام برد.

به گفته مانیتور مارین ترافیک، قیمت نفت خام روز سه‌شنبه پس از آنکه یک نفتکش پاکستانی به عنوان اولین نفتکش غیرایرانی که با فعال شدن سیستم ترانسپوندر خودکار خود از تنگه هرمز عبور کرد، کاهش یافت.

قیمت قرارداد اصلی نفت خام آمریکا، وست تگزاس اینترمدیت، بلافاصله بیش از پنج درصد کاهش یافت و به ۹۳.۳۷ دلار رسید، در حالی که قیمت نفت خام برنت دریای شمال، معیار بین‌المللی، ۲.۷۷ درصد کاهش یافت و به ۱۰۰.۲۸ دلار رسید.

ای‌اف‌پی/ب.ن