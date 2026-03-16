رهبر ایران فرمانده سابق سپاه را به عنوان مشاور نظامی منصوب کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – رسانههای داخلی ایران امروز دوشنبه ۱۶ مارس گزارش دادند که رهبر جدید آن کشور، فرمانده سابق سپاه پاسداران را به عنوان مشاور نظامی منصوب کرده است.
خبرگزاری مهر گزارش داد: "سرلشکر محسن رضایی به دستور فرمانده کل قوا، آیتالله مجتبی خامنهای، به عنوان مشاور نظامی منصوب شد."
رسانههای دیگر نیز این انتصاب را گزارش دادند.
رضایی، ۷۱ ساله، پیش از این ریاست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را بر عهده داشت. او از آن زمان چندین سمت ارشد در نظام سیاسی ایران داشته است.
سید مجتبی خامنهای، ۵۶ ساله، اوایل این ماه به عنوان رهبر عالی ایران منصوب شد و جانشین پدرش سیدعلی خامنهای شد که در ۲۸ فوریه در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد.
ایران از آن زمان در جنگی با ایالات متحده و اسرائیل بوده که در سراسر خاورمیانه گسترش یافته است.
