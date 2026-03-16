4 عضو حزبالله لبنان به دلیل حمل سلاح تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند
اربیل (کوردستان۲۴) – یک مقام قضایی لبنان امروز دوشنبه ۱۶ مارس، به خبرگزاری فرانسه گفت که یک قاضی لبنانی پس از آنکه مقامات اخیراً فعالیتهای نظامی و امنیتی گروه حزبالله را ممنوع کردند، روند قانونی علیه چهار عضو آن را به دلیل جرائم مربوط به سلاح آغاز کرده است.
مقامات لبنانی پس از آنکه لبنان در ۲ مارس وارد جنگ خاورمیانه شد، به دنبال اعمال فشار بر حزبالله بودهاند. این گروه تحت حمایت تهران در واکنش به کشته شدن سید علی خامنهای، رهبر ایران، در حملات آمریکا و اسرائیل، به اسرائیل حمله کرد.
این مقام قضایی که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت که دو نفر از چهار عضو حزبالله «در حین حمل موشک به سمت جنوب لبنان دستگیر شدند» و بقیه «سلاحهای نظامی بدون مجوز» در اختیار داشتند.
این مقام افزود که قاضی پرونده را «به اولین قاضی تحقیق در بیروت ارجاع داده است و درخواست بازجویی و صدور حکم بازداشت آنها را کرده است.»
اوایل این ماه، سه عضو حزبالله پس از بازجویی در دادگاه نظامی به اتهام در اختیار داشتن سلاحهای نظامی بدون مجوز، با وثیقهای حدود ۲۰ دلار آزاد شدند، اقدامی که جنجال و خشم زیادی را برانگیخت.
بیروت در این ماه فعالیتهای نظامی و امنیتی حزبالله را پس از حملهاش به اسرائیل که منجر به جنگ اخیر شد، ممنوع کرد.
از آن زمان، اسرائیل حملات هوایی گسترده و حملات زمینی به مناطق مرزی همسایه شمالی خود انجام داده است و ارتش آن امروز دوشنبه اعلام کرد که «عملیات زمینی هدفمند علیه پایگاههای کلیدی حزبالله در جنوب لبنان» را آغاز کرده است.
سال گذشته، در پی آتشبس ۲۰۲۴ بین اسرائیل و حزبالله، مقامات لبنانی متعهد به خلع سلاح این گروه شدند.
