نچیروان بارزانی و اورسولا فون در لاین آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس اقلیم کوردستان و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا آخرین تحولات منطقه و پیامدهای جنگ را بررسی کردند و بر اهمیت حفظ ثبات و حل مسالمت‌آمیز مسائل تا‌ٔکید نمودند.

ریاست اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۶ در بیانیه‌ای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در مکالمه‌ای تلفنی آخرین پیشامدها و اوضاع ناآرام منطقه و پیامدهای جنگ را بررسی کردند.

بر پایه بیانیه دو طرف در خصوص همکاری مستمر در رویارویی با چالش‌ها توافق نظر داشته و بر اهمیت حفظ ثبات و حل مسالمت‌آمیز مسائل تا‌ٔکید کردند.

در بیانیه آمده است که نچیروان بارزانی از حمایت مداوم اتحادیه اروپا از عراق و اقلیم کوردستان قدردانی کرد و تأکید نمود که اقلیم کوردستان هیچ نقشی در ناآرامی‌ها ندارد و همواره عامل آرامش و ثبات خواهد بود.

بیانیه می‌افزاید که اورسولا فون در لاین نیز اظهار داشت که ثبات عراق و اقلیم کوردستان برای اتحادیه اروپا اهمیت دارد و به آن‌ها به عنوان یک شریک مهم در منطقه می‌نگرد. او بر پایبندی اتحادیه اروپا به تداوم همکاری‌ها تأکید کرد.

