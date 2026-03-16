نچیروان بارزانی و اورسولا فون در لاین آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس اقلیم کوردستان و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا آخرین تحولات منطقه و پیامدهای جنگ را بررسی کردند و بر اهمیت حفظ ثبات و حل مسالمتآمیز مسائل تأکید نمودند.
ریاست اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۶ در بیانیهای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در مکالمهای تلفنی آخرین پیشامدها و اوضاع ناآرام منطقه و پیامدهای جنگ را بررسی کردند.
بر پایه بیانیه دو طرف در خصوص همکاری مستمر در رویارویی با چالشها توافق نظر داشته و بر اهمیت حفظ ثبات و حل مسالمتآمیز مسائل تأکید کردند.
در بیانیه آمده است که نچیروان بارزانی از حمایت مداوم اتحادیه اروپا از عراق و اقلیم کوردستان قدردانی کرد و تأکید نمود که اقلیم کوردستان هیچ نقشی در ناآرامیها ندارد و همواره عامل آرامش و ثبات خواهد بود.
بیانیه میافزاید که اورسولا فون در لاین نیز اظهار داشت که ثبات عراق و اقلیم کوردستان برای اتحادیه اروپا اهمیت دارد و به آنها به عنوان یک شریک مهم در منطقه مینگرد. او بر پایبندی اتحادیه اروپا به تداوم همکاریها تأکید کرد.
