اربیل (کوردستان۲۴) – ائتلاف عزم با انتشار بیانیه‌ای از فراخوان پرزیدنت مسعود بارزانی برای برگزاری گفت‌وگو بین دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان در راستای حل مسائل معوق مانده استقبال کرد.

امروز دوشنبه ۱۶ مارس، ائتلاف عزم در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ائتلاف عزم از ابتکار عمل جناب پرزیدنت مسعود بارزانی، استقبال می‌کند و خواستار افزایش گفت‌وگو بین دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان برای رسیدگی به مسائل معوق مانده و دستیابی به تفاهمات مشترکی است که به تقویت ثبات و ایجاد رابطه‌ای ثمربخش و مثبت کمک می‌کند.»

ائتلاف عزم تأکید کرده است: «مرحله فعلی که منطقه در حال گذر از آن است، با چالش‌ها و پیچیدگی‌های قابل توجهی همراه است که گفت‌وگو و تفاهم را به مسیر بهینه برای رسیدگی به مسائل معوق مانده، حفظ وحدت ملی و تقویت همکاری بین نهادهای دولتی تبدیل می‌کند.»

این ائتلاف «همچنین بر اهمیت اتخاذ لحنی تنش‌زدایانه برای کاهش تنش و رسیدن به تفاهم بین همه طرف‌ها، اولویت دادن به منافع عالی ملی، و در نتیجه خنثی کردن تلاش‌های کسانی که به دنبال تحریک و تعمیق اختلاف هستند، و همکاری برای خدمت به ثبات عراق و تقویت انسجام آن در این مرحله تأکید می‌کند.»

امروز دوشنبه، پرزیدنت بارزانی در بیانیه‌ای با اشاره به اوضاع پرتنش منطقه و تهدیدات آن برای عراق، از دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان خواست که در راستای حل مسائل و موانع وارد گفت‌وگو شوند.

پرزیدنت بارزانی تأکید کرد که دو طرف با رسیدن به توافق از تلاش‌های‌ طرف‌های فرصت طلب که در پی تعمیق اختلافات هستند، جلوگیری کنند.

