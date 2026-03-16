وزیر خارجه بریتانیا نگرانی خود را در مورد ادامه حملات داخلی در عراق ابراز کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه عراق در مکالمه تلفنی با وزیر خارجه بریتانیا، تأکید کرد که تداوم جنگ در منطقه بحران انرژی را تشدید میکند و بر اقتصاد جهان تأثیر میگذارد.
وزارت خارجه عراق امروز دوشنبه، ۱۶ مارس، در بیانیهای اعلام کرد:«فواد حسین، وزیر خارجه، در تماس تلفنی با ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، درباره تنشهای جاری ناشی از جنگ در منطقه و پیامدهای آن برای عراق و کشورهای همسایه گفتوگو کرد.»
بر پایه بیانیه در این مکالمه تلفنی: «وزیر خارجه بریتانیا بر حمایت و همبستگی بریتانیا با مردم عراق در مواجهه با چالشها و حملاتی که خاک آنها را هدف قرار میدهد، تأکید کرد. او توضیح داد که اگرچه سیاست بریتانیا مبتنی بر عدم دخالت مستقیم در جنگ است، اما بریتانیا معتقد است که وظیفه دارد در کنار متحدان و دوستان خود بایستد و از شهروندان خود و ساکنان کشورهای منطقه محافظت کند.»
بیانیه میافزاید: «وزیر امور خارجه افزود که بریتانیا سابقه طولانی در همکاری با عراق و چندین کشور دیگر در منطقه دارد و به دنبال محافظت، تقویت و توسعه این همکاری است. او همچنین نگرانی خود را در مورد ادامه حملات داخلی در چندین منطقه عراق ابراز کرد و بر اهمیت دستیابی به امنیت و ثبات در این کشور تأکید کرد.»
در ادامه بیانیه آمده است: «فواد حسین نیز به نوبه خود از دولت بریتانیا به خاطر همبستگیاش با عراق و مردمش در مواجهه با چالشها و حملات مختلف قدردانی کرد و بر لزوم توقف همه حملات، چه خارجی و چه داخلی، در خاک عراق تأکید نمود. وی خاطرنشان کرد که ادامه جنگ بیهدف شده و گسترش آن کل منطقه را بیثبات میکند، زیرا درگیری دیگر محدود به یک یا دو کشور نیست.»
بیانیه توضیح داده است: «وزیر خاطرنشان کرد که ادامه جنگ منجر به ظهور بحرانهای مختلف، چه امنیتی، اجتماعی یا سیاسی، میشود و بحران انرژی را تشدید میکند و قیمتها را افزایش میدهد که بر اقتصاد جهانی، از جمله بریتانیا، تأثیر میگذارد. وی افزود که عراق در نتیجه عملیات نظامی در تنگه هرمز با مشکلات قابل توجهی در صادرات نفت از طریق خلیج فارس روبرو خواهد شد.»
در پایان بیانیه آمده است: «فواد حسین تأکید کرد که تمرکز امروز باید بر یافتن سازوکارهایی برای پایان دادن به جنگ باشد و تأکید کرد که راه حل فوری، دستیابی به آتشبس است. وی بر اهمیت هماهنگی و ارتباط مداوم با دولت بریتانیا برای پیگیری سیاستهای مشترک تأکید کرد.»
