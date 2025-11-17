نچیروان بارزانی و عثمان بایدمیر دیدار کردند

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان و سیاستمدار شمال کوردستان، روند صلح در ترکیه را بررسی کردند.

بعدازظهر امروز دوشنبه ۱۷ نوامبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در دیدار با عثمان بایدمیر، سیاستمدار کورد و شهردار سابق دیاربکر، روند صلح در ترکیه را بررسی کردند.

بر پایه بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، در این دیدار دو طرف در مورد اهمیت پیشبرد روند صلح، توافق نظر داشته و تاکید کردند که تحقق صلح در ترکیه پیامدهای مثبتی برای منطقه خواهد داشت.

نچیروان بارزانی در این خصوص تاکید کرد که نباید فرصت برای تحقق صلح را از دست داد و باید همه برای پیشبرد آن تلاش کنند.

بایدمیر نیز ضمن قدردانی از ایفای نقش نچیروان بارزانی در کمک به پیشبرد روند، از او خواست که به تلاش‌های خود ادامه دهد.

انتخابات مجلس نمایندگان عراق و اوضاع سوریه نیز از دیگر موضوع‌های مورد توجه در این دیدار بود.

ب.ن