24 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، می‌گوید که برگزاری مجمع صلح و امنیت خاورمیانه در شهر دهوک، جایگاه اقلیم کوردستان را در مجامع دانشگاهی و دیپلماتیک بین‌المللی، ارتقا می‌دهد.

فردا سه‌شنبه ۱۸ نوامبر، با حضور شمار زیادی از رهبران داخلی و خارجی، ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه – مپس۲۰۲۵، در شهر دهوک برگزار خواهد شد. در این مجمع چالش‌ها و تحولات منطقه بررسی می‌شود و تشکیل کابینه جدید دولت عراق نیز از دیگر موضوع‌های گفت‌وگو خواهد بود.

این مجمع یک هفته پس از برگزاری دور ششم انتخابات مجلس نمایندگان عراق برگزار می‌شود و فرصتی خواهد شد که در آن روند سیاسی عراق و روابط آن با دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.

این مجمع در حالی برگزار می‌شود که تحولات مهمی در منطقه در جریان است، از جمله تنش‌ بین اسرائیل و ایران، توافق آتش‌بس غزه، تحولات سوریه و روند صلح در ترکیه.

هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در این خصوص به کوردستان ۲۴ گفت که این مجمع نه تنها رهبران سیاسی و سیاست‌گذاران را گرد هم می‌آورد، بلکه محققان مشهور از مراکز تحقیقاتی تاثیرگذار در سراسر جهان نیز در آن حضور پیدا می‌کنند و حضور آنها کانالی بی‌نظیر برای جامعه دانشگاهی بین‌المللی فراهم می‌کند تا مستقیما با تحولات کوردستان آشنا شوند.

وی افزود که میزبانی این مجمع در دهوک، محققان بازدیدکننده را قادر می‌سازد تا پیشرفت‌های ملموس در حکومتداری، ثبات و توسعه اقلیم کوردستان را مشاهده کنند.

او تاکید کرد که بسیاری از بحث‌های علمی مپس۲۰۲۵ نه تنها در سالن‌های کنفرانس، بلکه در موسساتی مانند دانشگاه آمریکایی کوردستان در دهوک نیز برگزار می‌شوند و جایگاه دانشگاهی این شهر را گسترش می‌دهد.

هورامی گفت که این بحث‌ها محدود به مسائل خاص کوردستان نیست، بلکه به پویایی‌های گسترده‌تر در خاورمیانه، چالش‌های امنیتی جهانی و مباحث مرتبط با ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز گسترش می‌یابد.

همچنین تاکید کرد برای شرکت‌کنندگان مپس ۲۰۲۵ بسیار مهم است که پیشرفت‌ها، خدمات و دستاوردهای توسعه ‌اقلیم کوردستان را با چشمان خود ببینند. او استدلال کرد که این امر، درک از اقلیم را نه تنها از نظر سیاسی یا از طریق روابطش با عراق، بلکه از طریق گسترش زیرساخت‌ها، ظرفیت دانشگاهی و تلاش‌های نوسازی آن نیز تقویت می‌کند.

او نتیجه گرفت که مپس ۲۰۲۵ به تقویت تقدیر جهانی از ثبات و رشد کوردستان کمک خواهد کرد و جایگاه اقلیم را در مجامع دانشگاهی و دیپلماتیک بین‌المللی، ارتقا می‌دهد.

