37 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – دو منبع امروز دوشنبه ۱۷ نوامبر به خبرگزاری فرانسه گفتند که سوریه قصد دارد جنگجویان جهادی از اقلیت اویغور چین را به پکن تحویل دهد، اما وزارت امور خارجه دمشق این گزارش را تکذیب کرد.

اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، امروز دوشنبه در اولین سفر خود به چین بود.

از زمان سرنگونی بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه، تقریبا یک سال پیش، مقامات اسلام‌گرای جدید سوریه در پی بریدن از گذشته جهادی خود و بازسازی حضور دیپلماتیک این کشور پس از سال‌ها انزوای بین‌المللی بوده‌اند.

جهادی‌های اقلیت مسلمان اویغور چین پس از آغاز جنگ در سال ۲۰۱۱، عمدتا به عنوان بخشی از حزب اسلامی ترکستان (TIP)، که در استان ادلب فعال بود و با هیئت تحریر الشام، اسلام‌گرایانی که رهبری حمله‌ای را که منجر به سرنگونی اسد شد، متحد بودند، به سوریه رفتند.

یک منبع دولتی سوریه که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که انتظار می‌رود موضوع جنگجویان اویغور در دستور کار شیبانی در پکن قرار گیرد و افزود که «بر اساس درخواست چین، دمشق قصد دارد جنگجویان را به صورت گروهی تحویل دهد.»

این منبع افزود که چین از قبول ادغام جنگجویان در ارتش جدید سوریه خودداری کرد.

یک منبع دیپلماتیک در سوریه که او نیز نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت که «سوریه قصد دارد در دوره آینده ۴۰۰ جنگجوی اویغور را به چین تحویل دهد».

پس از انتشار گزارش خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری دولتی سانا به نقل از یک منبع وزارت امور خارجه این موضوع را تکذیب کرد.

به گزارش سانا، این منبع بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت:«گزارش خبرگزاری فرانسه در مورد قصد دولت سوریه برای تحویل جنگجویان به چین بی‌اساس است.»

«قدردانی»

وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که «طرف سوری متعهد شده است که به هیچ نهادی اجازه ندهد از خاک سوریه برای آسیب رساندن به منافع چین استفاده کند.»

در این بیانیه آمده است:«چین قدردانی و امید خود را ابراز کرد که سوریه اقدامات موثری را برای اجرای این تعهد انجام دهد و از این طریق موانع امنیتی را برای توسعه پایدار روابط چین و سوریه از بین ببرد.»

شیبانی در بیانیه‌ای گفت که «سوریه منبع تهدیدی برای چین نخواهد بود و به هیچ نهادی اجازه نخواهد داد از خاک سوریه برای انجام فعالیت‌هایی که به امنیت، حاکمیت و منافع چین آسیب می‌رساند، استفاده کند.»

دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که بین ۳۲۰۰ تا ۴۰۰۰ جنگجوی اویغور هنوز در سوریه هستند و به عنوان یک لشکر در ارتش جدید سوریه ادغام شده‌اند.

به گفته منابع دیپلماتیک و دولتی، جنگجویانی که قرار است به چین تحویل داده شوند، جزو جنگجویانی نیستند که در ارتش ادغام شده‌اند.

در اوایل این ماه، چین از شرکت رای‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه‌ای برای لغو تحریم‌ها علیه سوریه، خودداری کرد.

فو کونگ، سفیر چین در سازمان ملل، در آن زمان گفت که چین «نگرانی‌های مشروع خود را در مورد مسائل مبارزه با تروریسم - به ویژه (جنگجویان تروریست خارجی) در سوریه - ابراز کرد.»

پس از به قدرت رسیدن، مقامات جدید سوریه انحلال تمام گروه‌های مسلح را اعلام کردند که بیشتر آنها در وزارت دفاع ادغام شدند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرده بود که در ماه دسامبر، الشرع شورشیان سابق را برای مناصب عالی رتبه ارتش، از جمله یک اویغور که عضو حزب اسلامی ترکستان بود، به کار گرفت.

ای‌اف‌پی/ب.ن