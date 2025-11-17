مسئول دفتر سازماندهی پارت دموکرات کوردستان می‌گوید کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه، پژوهشگران برجسته‌ی جهانی را گرد هم می‌آورد تا از نزدیک با آبادانی و پیشرفت‌های اقلیم کوردستان آشنا شوند

3 ساعت پیش

هیمن هورامی، مسئول دفتر سازماندهی پارت دموکرات کوردستان، در مصاحبه‌ای با کوردستان۲۴، بر اهمیت ویژه‌ی کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه (مپس) برای اقلیم کوردستان تاکید کرد. به باور هورامی، این کنفرانس نه تنها رهبران و تصمیم‌گیرندگان، بلکه تعداد زیادی از پژوهشگران برجسته و شناخته‌شده از مراکز مهم جهانی را گرد هم می‌آورد تا در دهوک وضعیت منطقه را ارزیابی کنند.



اهمیت کنفرانس مپس برای اقلیم کوردستان

هیمن هورامی تاکید کرد که این پژوهشگران با این واقعیت آشنا هستند که اقلیم کوردستان دارای مراکز آکادمیک پیشرفته است. برگزاری کنفرانس در اقلیم، فرصتی طلایی برای مقامات جهانی و پژوهشگران فراهم می‌کند تا از طریق مپس، از نزدیک با پیشرفت‌های چشمگیر و آبادانی اقلیم کوردستان، و همچنین تلاش‌ها و پروژه‌های دولت اقلیم کوردستان برای خدمت‌رسانی به شهروندان آشنا شوند.

هورامی همچنین گفت که از ابتدا تاکنون، در تمامی کنفرانس‌ها و نشست‌های مپس که وی در آن‌ها شرکت کرده، سطح شرکت‌کنندگان، شیوه‌ی گفت‌وگوها، داده‌های ارائه شده و تحلیل‌ها، در سطح بسیار پیشرفته‌ای بوده‌اند. افراد بسیار مهمی از مراکز پژوهشی سطح جهانی اکنون به دهوک آمده‌اند، که این امر می‌تواند از جهات مختلف، روابط بسیار خوب و منافع بسیار بزرگی را برای اقلیم کوردستان به ارمغان بیاورد، به‌ویژه در زمینه‌ی دیپلماسی آکادمیک.



دیپلماسی آکادمیک و نمایش واقعیت‌های کوردستان

در مورد دیپلماسی آکادمیک، هیمن هورامی توضیح داد که منظور این است که پژوهشگران و دانشگاهیان خارجی به اقلیم کوردستان بیایند و از نزدیک وضعیت واقعی کوردستان را ببینند. همچنین، گفت‌وگوهای علمی در یک مرکز آکادمیک مانند دانشگاه آمریکایی در دهوک و در داخل شهر دهوک برگزار شود، که تنها به اقلیم کوردستان محدود نشود، بلکه به وضعیت خاورمیانه و قدرت‌های بزرگ جهانی، و همچنین موضوعات مهم مرتبط با امنیت منطقه‌ای و جهانی نیز بپردازد.



پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه‌های مختلف

هورامی تاکید کرد، بسیار مهم است که دانشگاهیان شرکت‌کننده در کنفرانس، از نزدیک کوردستان را ببینند و شاهد پیشرفت‌های اقلیم کوردستان، خدمات و دستاوردهای دولت اقلیم کوردستان باشند. این امر کمک خواهد کرد تا ببینند کوردستان نه تنها از نظر سیاسی و روابطش با عراق، بلکه از نظر آبادانی، آکادمیک و آموزشی نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. به باور هورامی، کارها و پروژه‌هایی که در دانشگاه دهوک انجام می‌شوند، در هیچ جای دیگری از اقلیم کوردستان و حتی عراق نیز انجام نشده‌اند.