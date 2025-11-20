تعمیق همکاریهای دولت اقلیم کوردستان و اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر
نمایندگان اتحادیه اروپا از پیشرفتهای اقلیم کوردستان در نهادسازی و آزادیهای مدنی تقدیر کردند
شهر اربیل میزبان نشستی راهبردی میان مسئول هماهنگی توصیههای بینالمللی دولت اقلیم کوردستان و هیئتی از دیپلماتهای ارشد کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. هدف از این گردهمایی، بررسی آخرین دستاوردهای دولت اقلیم در زمینه حقوق بشر و تقویت مکانیسمهای همکاری دوجانبه عنوان شده است.
در این جلسه که با حضور نمایندگانی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان، هلند و مجارستان در دفتر اتحادیه اروپا برگزار شد، طرف کوردستانی گزارشی جامع از «طرح ملی حقوق بشر» و دادههای آماری مربوط به اجرای آن ارائه کرد. همچنین از شرکای اروپایی درخواست شد تا حمایتهای خود را برای نهادینهسازی این استانداردها به صورت سیستماتیک و هدفمند ادامه دهند.
دیپلماتهای اروپایی حاضر در نشست، با اشاره به گامهای مؤثر دولت اقلیم کوردستان در سالهای اخیر، این منطقه را نمونهای موفق از توسعه نهادهای دموکراتیک و صیانت از کرامت انسانی در خاورمیانه توصیف کردند. طرفین همچنین بر لزوم ارتقای سطح همکاریها در حوزههای کلیدی نظیر مبارزه با قاچاق انسان، حقوق افراد دارای معلولیت، مقابله با گفتمان نفرتپراکنی، مبارزه با مواد مخدر، اصلاحات قضایی، تضمین آزادی بیان و ممنوعیت شکنجه تأکید ورزیدند.
در پایان این نشست مقرر شد تا اتحادیه اروپا تمرکز خود را بر برنامه «ظرفیتسازی» در نهادهای دولتی اقلیم افزایش دهد. همچنین توافق شد که برای پایش دقیق پیشرفتها و ارزیابی نتایج، جلسات هماهنگی به صورت فصلی و منظم میان دو طرف برگزار گردد.