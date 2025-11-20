دفتر کمیسیون انتخابات اربیل: تنها یک شکایت ثبت شد که ارتباطی با نتایج آرا نداشت

18 ساعت پیش

مروان محمد، رئیس دفتر کمیسیون عالی مستقل انتخابات در اربیل، از برگزاری موفق و کم‌نقص ششمین دوره انتخابات پارلمان عراق در این حوزه انتخابیه خبر داد. وی تأکید کرد که تمامی شکایات دریافتی پس از بررسی‌های اولیه به هیئت قضایی ارجاع داده خواهد شد.

این مقام مسئول روز پنج‌شنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آبان ۱۴۰۴) به «کوردستان ۲۴» گفت: «فرآیند انتخابات در اربیل با استانداردهای بالایی اجرا شد. در کل این حوزه تنها یک مورد شکایت رسمی به ثبت رسید که آن هم مربوط به دستکاری در نتایج نبود، بلکه اعتراض یکی از نامزدها به نحوه تخصیص کرسی کوتای زنان بود.»

روند رسیدگی به شکایات

مروان محمد در خصوص مکانیزم رسیدگی به اعتراضات توضیح داد: «شورای کمیساریا پس از بررسی دقیق و راستی‌آزمایی شکایات، پرونده‌ها را برای صدور حکم نهایی به هیئت قضایی ارسال می‌کند. اگر منع قانونی وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ خواهد شد.»

وی همچنین با اشاره به کاهش چشمگیر مشکلات فنی نسبت به ادوار گذشته، افزود: «اشکالات فنی در روز رأی‌گیری بسیار ناچیز و انگشت‌شمار بود و از نظر حقوقی هیچ‌گونه چالش جدی نداشتیم.»

آمار توزیع کارت و مشارکت

طبق آمار ارائه شده، حدود ۹۲ درصد از کارت‌های رأی‌دهی در اربیل توزیع شده بود که بیش از شش هزار کارت تنها در روز انتخابات به دست شهروندان رسید. مهلت قانونی ثبت شکایات نیز با پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه به اتمام رسید. طبق اعلام سخنگوی کمیسیون، تا ظهر همان روز مجموعاً ۴۰۰ شکایت در سراسر عراق ثبت شده است.

گفتنی است انتخابات پارلمان عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد که میزان مشارکت در رأی‌گیری عمومی ۵۴.۳۵ درصد و در رأی‌گیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد اعلام گردید. نتایج اولیه نیز در تاریخ ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) منتشر شد و طبق قانون، معترضان سه روز پس از اعلام نتایج فرصت داشتند شکایات خود را ثبت کنند.