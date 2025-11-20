آغاز دور جدید مذاکرات سیاسی؛ دیدار با پرزیدنت بارزانی در دستور کار شیعیان
دو کمیته تخصصی از سوی چارچوب هماهنگی برای انتخاب نخستوزیر و مذاکره با احزاب تشکیل شد.
منابع سیاسی از سفر قریبالوقوع هیئت بلندپایه «چارچوب هماهنگی» (شیعیان) به اربیل خبر میدهند. قرار است این هیئت تا اواسط هفته آینده وارد پایتخت اقلیم کوردستان شده و با پرزیدنت مسعود بارزانی دیدار و گفتوگو کند. هدف اصلی این سفر، رایزنی برای تشکیل کابینه جدید عراق است.
چارچوب هماهنگی برای پیشبرد اهداف خود دو کمیته مجزا تشکیل داده است:
۱. کمیته مذاکرهکننده برای تشکیل دولت: متشکل از نوری مالکی (رئیس ائتلاف دولت قانون)، هادی عامری (دبیرکل سازمان بدر) و احمد اسدی (رئیس ائتلاف سند ملی).
۲. کمیته انتخاب نخستوزیر: با حضور عمار حکیم (رئیس جریان حکمت)، همام حمودی (رئیس مجلس اعلای اسلامی) و عبد ساده فریجی (دبیرکل ائتلاف نهج ملی).
عباس موسوی، مشاور ائتلاف دولت قانون، در گفتوگو با «کوردستان ۲۴» ضمن تأیید دیدار قریبالوقوع نوری مالکی و پرزیدنت بارزانی، اظهار داشت: «تجربیات گذشته ثابت کرده است که اداره کشور بدون رعایت سه اصل بنیادین "توازن، مشارکت و توافق" امکانپذیر نیست.»
گزینههای احتمالی نخستوزیری
فهد جبوری، از رهبران جریان حکمت نیز با تأیید زمان سفر هیئت به اربیل، اعلام کرد که جریان متبوعش نامزدی برای پست نخستوزیری نخواهد داشت. با این حال، وی اشاره کرد که علاوه بر ۱۲ نامزد فعلی، احتمال ورود نوری مالکی و هادی عامری به کورس رقابت در روزهای آینده وجود دارد.
بر اساس اطلاعات اختصاصی «کوردستان ۲۴»، کمیته انتخاب نخستوزیر از هفته آینده مصاحبه با نامزدها را آغاز خواهد کرد. در میان گزینههای مطرح، نامهایی چون محمد شیاع سودانی (رئیس ائتلاف سازندگی و پیشرفت)، قاسم اعرجی (مشاور امنیت ملی) و حمید شطری (رئیس دستگاه امنیت ملی) به عنوان شانسهای اصلی به چشم میخورد. چارچوب هماهنگی بلافاصله پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، تحرکات سیاسی خود را برای تسریع در روند تشکیل دولت آغاز کرده است.