هشدار اداره کل امور مین به ساکنان مناطق مرزی: بارندگیها خطر انفجار را افزایش دادهاند
مدیرکل امور مین در اربیل از شهروندان خواست تا در مواجهه با مهمات باقیمانده از جنگ احتیاط کنند
با آغاز فصل سرما و افزایش نزولات جوی، نگرانیها در خصوص جابهجایی مینها و مهمات عملنکرده در مناطق مرزی افزایش یافته است. جریان آب ناشی از بارندگیهای شدید میتواند لایههای خاک را شسته و مینهای مدفون شده را به سطح زمین بیاورد که این امر خطرات جدی برای ساکنان این مناطق ایجاد میکند.
علی عبدالرحمان، مدیرکل امور مین در اربیل، روز پنجشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آبان ۱۴۰۴) در گفتوگو با وبسایت «کوردستان ۲۴» ضمن تأیید این موضوع اظهار داشت: «تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در فصول پربارش، احتمال نمایان شدن مینها و مواد منفجره باقیمانده از دوران جنگ وجود دارد. با این حال، خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر مشاهده مهمات در میادین پاکسازیشده دریافت نکردهایم.»
اقدامات پیشگیرانه و آمار پاکسازی
این مقام مسئول با تأکید بر تداوم عملیات مینروبی توسط تیمهای تخصصی، از تدوین و انتشار دستورالعملهای ایمنی جدید در روزهای آتی خبر داد. هدف از این دستورالعملها، ارتقای سطح آگاهی عمومی، بهویژه برای خانوادههایی است که در مناطق کوردستانی همجوار با مرزها سکونت دارند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.
شایان ذکر است که در دوران فعالیت کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، اقدامات چشمگیری در حوزه مینروبی صورت گرفته است. بر اساس آمارهای رسمی، مساحتی بالغ بر ۱۱ میلیون مترمربع از اراضی آلوده و همچنین ۵۲ میدان مین به طور کامل پاکسازی و ایمنسازی شدهاند.