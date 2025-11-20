حمایت پرزیدنت بارزانی از هواداران باشگاه زاخو در رقابتهای جهانی
کارکنان دفتر بارزانی به کمپین رأیدهی برای انتخاب «بهترین هواداران جهان» پیوستند
پرزیدنت مسعود بارزانی و تمامی کارکنان دفتر بارزانی، با شرکت در رأیگیری آنلاین، حمایت خود را از هواداران باشگاه ورزشی زاخو برای کسب عنوان «بهترین هواداران سال ۲۰۲۵» و دریافت جایزه جهانی فیفا اعلام کردند.
روز پنجشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آبان ۱۴۰۴)، پرزیدنت بارزانی و اعضای دفتر ایشان آرای خود را به نفع هواداران زاخو ثبت کردند. دفتر بارزانی با انتشار اطلاعیهای از تمامی کوردها و کوردستانیها در سراسر جهان درخواست کرد تا در این رأیگیری شرکت کرده و از نماینده کوردستان حمایت کنند.
هواداران باشگاه زاخو از سوی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به عنوان نامزد دریافت جایزه «The Best» سال ۲۰۲۵ در بخش بهترین هواداران انتخاب شدهاند. به همین منظور، کمپینهای حمایتی گستردهای در سراسر اقلیم کوردستان و عراق شکل گرفته است. پیش از این نیز، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان و نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با ثبت آرای خود به این کمپین ملی پیوسته بودند.