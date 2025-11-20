یکسالگی مجله «روند»؛ پل ارتباطی دیاسپورا و میهن
انتشار چهارمین شماره مجله «روند» همزمان با نخستین سالگرد تأسیس
مجله «روند» که به همت کنفدراسیون دیاسپوری کوردستانی منتشر میشود، با انتشار چهارمین شماره خود، یک سال فعالیت حرفهای و مستمر در عرصه مطبوعات را پشت سر گذاشت. این نشریه توانسته است در این مدت کوتاه، فضایی مشترک و تعاملی میان نخبگان، نویسندگان و فعالان رسانهای در داخل و خارج از کوردستان ایجاد کند.
هرمن احمد، سردبیر مجله «روند»، در مصاحبهای با «کوردستان ۲۴» فلسفه وجودی این نشریه را خدمت به جامعه کوردستانیان مقیم خارج توصیف کرد. وی تصریح نمود: «هویت اصلی این مجله بر مبنای همگرایی بنا شده است. ما بدون در نظر گرفتن تفاوتهای فکری، سیاسی، مذهبی یا قومی، تنها با هدف خدمت به دیاسپورا فعالیت میکنیم و درهای این رسانه به روی تمامی دیدگاهها باز است.»
ارزیابی عملکرد یکسالهی انتشار مجله
سردبیر «روند» با اشاره به ماهیت فصلنامهای این نشریه، پایان یک چرخه کامل انتشار (چهار فصل) را فرصتی مغتنم برای بازنگری و نقد عملکرد دانست. وی از تمامی مخاطبان، نویسندگان و روشنفکرانی که در این یک سال با ارسال آثار خود به غنای محتوایی مجله کمک کردهاند، دعوت کرد تا با نگاهی نقادانه به چهار شماره منتشر شده، مسیر آینده این پروژه رسانهای را روشنتر سازند.
توزیع گسترده و استاندارد حرفهای
شماره جدید این مجله با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است. شبکه توزیع «روند» به گونهای طراحی شده که علاوه بر پوشش سه شاخه اصلی کنفدراسیون در خارج از کشور، در داخل نیز از طریق کانالهای ارتباطی مقر بارزانی در اختیار مراکز فرهنگی و نهادهای مرتبط قرار میگیرد. گفتنی است امور فنی و گرافیکی این نشریه توسط تیم متخصص مؤسسه «کوردستان کرونیکل» انجام میشود که نشاندهنده توجه ویژه به استانداردهای بصری و حرفهای است.