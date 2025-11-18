ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه از امروز در دهوک با حضور پرزیدنت بارزانی به بررسی چالشهای راهبردی منطقه میپردازد
این رویداد مهم با حضور پرزیدنت بارزانی، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان و مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، و محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، به بررسی راهکارهای پایدار برای صلح و ثبات در منطقه میپردازد
ششمین مجمع سالانهی صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS) امروز سهشنبه، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴)، در دانشگاه آمریکایی کوردستان (AUK) واقع در شهر دهوک آغاز شد. این رویداد مهم، که به عنوان پلتفرمی کلیدی برای گفتوگو دربارهی آیندهی منطقه شناخته میشود، با حضور پرزیدنت بارزانی و جمع کثیری از رهبران عالیرتبهی منطقهای و بینالمللی برگزار میشود.
در این مجمع، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، و محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، به همراه صدها رهبر سیاسی، دیپلمات، نماینده و کارشناس آکادمیک از کشورهای مختلف، گرد هم آمدهاند. هدف اصلی MEPS در سال جاری، بررسی درگیریها و چالشهای کنونی خاورمیانه، یافتن راهحلهای بلندمدت و دستیابی به صلح پایدار در منطقه است. انتظار میرود گفتوگوها بر وضعیت اقلیم کوردستان و عراق به طور کلی، با نگاهی به امنیت عمومی و ثبات منطقه، متمرکز باشد.
پیشینه و تکامل مجمع صلح و امنیت خاورمیانه
مجمع صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS) توسط دانشگاه آمریکایی کوردستان (AUK) در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) پایهگذاری شد و از آن زمان به عنوان یک رویداد سالانه، نقش مهمی در پیشبرد گفتوگوهای صلحآمیز در منطقه ایفا کرده است. اولین نشست در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) برگزار شد و بر موضوعاتی مانند امنیت منطقهای و چالشهای پس از داعش تمرکز داشت.
در سالهای بعد، این مجمع گسترش یافت:
- ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰): با توجه به همهگیری کووید-۱۹، نشستها به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار شد و بر مسائل اقتصادی و امنیت سایبری تأکید داشت. در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰)، مصاحبههایی با مقامات کوردستانی مانند مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در مورد بحران مهاجران و روابط با بغداد برجسته بود.
- ۲۰۲۲ (۱۴۰۱): سومین نشست بر گردهمآوردن کارشناسان بینالمللی تمرکز کرد و به بررسی نقش جامعهی مدنی در صلح پرداخت.
- ۲۰۲۳ (۱۴۰۲): چهارمین دوره در نوامبر (آبان) برگزار شد و تغییرات آبوهوایی را به عنوان یکی از چالشهای جهانی برجسته کرد. این نشست با حضور مقامات عالیرتبه، پلی برای ارتباط میان کارشناسان و تصمیمگیران ایجاد کرد.
- ۲۰۲۴ (۱۴۰۳): پنجمین نشست با عنوان "پارادوکس صلح در خاورمیانه" در نوامبر (آبان) برگزار شد و بر تناقضات صلح در منطقه، از جمله روابط ایالات متحده، تهدیدهای داعش و حقوق زنان تمرکز داشت. این دوره با حضور پرزیدنت بارزانی و دیگر مقامات، بحثهای عمیقی در مورد امنیت منطقهای به همراه داشت.
از زمان تأسیس، MEPS به عنوان پلی میان دانشگاهیان، سیاستمداران و کارشناسان عمل کرده و بیش از هزار شرکتکننده را در طول سالها جذب کرده است. این مجمع نه تنها بر مسائل محلی مانند روابط کوردستان با بغداد تمرکز دارد، بلکه موضوعات جهانی مانند تأثیر تغییرات ژئوپلیتیکی را نیز پوشش میدهد.
موضوعات کلیدی نشست ۲۰۲۵
نشست امسال، که تنها یک هفته پس از انتخابات ششمین دورهی پارلمان عراق برگزار میشود، بر بررسی مسیر سیاسی عراق در پرتو روابط با دولت جدید دونالد ترامپ تمرکز دارد. موضوعات اصلی شامل موارد زیر است:
- چالشهای امنیتی خاورمیانه، از جمله جنگ ۱۲ روزهی ایران و اسرائیل در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴).
- توافق آتشبس غزه که در اکتبر (مهر) امضا شد و پیامدهای آن.
- تغییرات در سوریه پس از سقوط رژیم اسد و فرآیند صلح در ترکیه و شمال کوردستان.
- تعیین نمایندهی ویژهی ایالات متحده برای عراق و تأثیر آن بر روابط منطقهای.
در طول این مجمع، پنلهای متعددی در خصوص وضعیت عراق و اقلیم کوردستان، چالشهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی، و همچنین وضعیت امنیتی خاورمیانه، منطقه و جهان برگزار خواهد شد.
پوشش رسانهای گسترده
مؤسسهی رسانهای کوردستان۲۴ به عنوان اسپانسر رسانهای این مجمع، در طول روزهای برگزاری، فعالیتهای مجمع MEPS 2025 را پوشش خواهد داد. این مؤسسه از طریق شبکهی تلویزیونی، وبسایت و تمامی پلتفرمهای شبکههای اجتماعی خود، پنلها و نشستهای مجمع را پوشش داده و اطلاعات و گفتوگوها را به صورت زنده به مخاطبان منتقل میکند و آنها را از مواضع و تبادل اطلاعات شخصیتهای شرکتکننده در مجمع آگاه میسازد.