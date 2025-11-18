جنگ یمن و اختلال در زیرساختهای اینترنت جهانی؛ پروژههای کابلکشی زیردریایی متوقف شد
حملات حوثیها در دریای سرخ، شرکتهای فناوری بزرگی چون گوگل و متا را مجبور به تعلیق پروژههای حیاتی کابلکشی زیردریایی کرده است
بر اساس گزارش تازهی خبرگزاری بلومبرگ، جنگ ژئوپلیتیک در خاورمیانه، این بار میدان نبرد خود را به زیر آبهای دریای سرخ کشانده و توسعهی زیرساختهای حیاتی اینترنت جهانی را با اختلال مواجه کرده است.
بر این اساس، حملات مداوم جنبش انصارالله (حوثیها) علیه کشتیها در این آبراه راهبردی، شرکتهای فناوری غولپیکری مانند «گوگل» و «متا» (مالک فیسبوک و اینستاگرام) را مجبور به توقف پروژههای بزرگ کابلکشی زیردریایی خود کرده است.
دریای سرخ؛ شاهراه حیاتی اینترنت
کابلهای زیردریایی، ستون فقرات اینترنت جهانی هستند و بیش از ۹۵ درصد از ترافیک دادههای بینالمللی را انتقال میدهند. دریای سرخ یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیت این کابلها بین اروپا و آسیاست. توقف پروژههای جدید در این منطقه، نه تنها سرعت و کیفیت خدمات اینترنتی در کشورهای همجوار را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه تابآوری شبکهی جهانی اینترنت در برابر آسیبهای احتمالی به کابلهای موجود را کاهش میدهد.
تعلیق پروژهی بزرگ گوگل
شرکت گوگل به طور رسمی تأیید کرده که به دلیل «تشدید تهدیدات امنیتی و نظامی در منطقه»، پروژهی کابل «بلو رومان» (Blue Raman) که قصد داشت هند را از طریق دریای سرخ به ایتالیا متصل کند، به حالت تعلیق درآمده است. زمان ازسرگیری این پروژه نامشخص اعلام شده است. این توقف، نشاندهندهی آن است که چگونه یک درگیری منطقهای میتواند مستقیماً بر راهبردهای تجاری بزرگترین شرکتهای چندملیتی تأثیر بگذارد و برنامههای توسعهی دیجیتال آنها را به تعویق بیندازد.
ادامهی ناامنیها در دریای سرخ، شرکتها را مجبور میکند تا مسیرهای جایگزین و پرهزینهتری (مانند گذر از اقیانوسیه یا آفریقا) را برای کابلکشی در نظر بگیرند که این امر هم هزینهها را افزایش میدهد و هم تأخیر در انتقال دادهها را بیشتر میکند. این وضعیت، یک نمونهی بارز از تأثیر مستقیم بحرانهای امنیتی بر اقتصاد دیجیتال جهان است.