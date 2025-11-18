نشست راهبردی کمیسیون صلح پارلمان ترکیه برای بررسی ادامهی گفتگوهای صلح
کمیسیون صلح پارلمان ترکیهم با حضور وزرای دفاع و کشور و رئیس سازمان اطلاعات، کمیسیون صلح پارلمان ترکیه هفدهمین نشست خود را برای ارزیابی روند صلح و احتمال دیدار با عبدالله اوجالان برگزار میکند
کمیسیون صلح پارلمان ترکیه روز سهشنبه، ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۴ (۲۷ تیر ۱۴۰۳)، هفدهمین نشست خود را در شرایطی برگزار میکند که مقامات ارشد امنیتی و اطلاعاتی این کشور، از جمله وزرای دفاع و کشور و رئیس سازمان اطلاعات ملی (MIT)، دربارهی آخرین تحولات مربوط به «روند صلح» گزارش خواهند داد. این نشست میتواند نقطهی عطفی در بررسی امکان ازسرگیری مذاکرات با گروههای کورد باشد.
این کمیسیون با نام رسمی «کمیسیون هماهنگی ملی، برادری و دموکراسی»، در واقع بازوی نظارتی پارلمان ترکیه بر روند صلح با شبهنظامیان کورد پ.ک.ک است. حضور همزمان سه مقام بلندپایهی امنیتی کشور – یاشار گولر (وزیر دفاع)، علی یرلیکایا (وزیر کشور) و ابراهیم کالین (رئیس سازمان اطلاعات) – نشان از اهمیت بالای این جلسه و احتمالاً حساسیت موضوعات مطرحشده دارد. این دومین باری است که این سه مقام ارشد با هم در این کمیسیون حاضر میشوند که نشان از تداوم و احتمالاً جدیتر شدن بررسیهای پشت پردهی دولت در مورد مسئلهی کوردی دارد.
محور اصلی: احتمال دیدار با اوجالان
یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی امکان «دیدار نمایندگان این کمیسیون با عبدالله اوجالان»، رهبر زندانی پ.ک.ک است. چنین دیداری نیاز به تصویب اکثریت اعضای کمیسیون دارد و در صورت موافقت، میتواند پیامی مهم برای آغاز فصل جدیدی از گفتوگو باشد.
نشست امروز را میتوان به عنوان سنجشی برای ارزیابی تمایل واقعی دولت ترکیه برای بازگشت به میز مذاکره تفسیر کرد. نتیجهی این جلسه و تصمیم دربارهی ملاقات با اوجالان، جهتگیری راهبردی آنکارا در قبال یکی از پیچیدهترین بحرانهای داخلی خود را مشخص خواهد کرد. هرگونه حرکت به سمت صلح، میتواند تأثیرات عمیقی بر ثبات منطقه و روابط ترکیه با همسایگانش داشته باشد.