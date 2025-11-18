اخبار

اربیل به شگفتی‌آفرینی در جهان ادامه می‌دهد

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد که اربیل به عنوان اولین مقصد ضروری آسیا برای سال ۲۰۲۶ انتخاب شده است.

کوردستان مسرور بارزانی MEPS 2025 اربیل

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان مسرور بارزانی، روز سه‌شنبه، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴)،  در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، به شگفتی‌آفرینی در جهان ادامه می‌دهد."

وی در بخش دیگری از این پست افزود: "انتخاب اربیل به عنوان اولین مقصد در آسیا که بازدید از آن در سال ۲۰۲۶ ضروری است، گواهی بر مهمان‌نوازی، خونگرمی و هزاران سال تاریخ آن است."

 

مصطفی ابراهیم ,
