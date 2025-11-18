لی جون ایل، سفیر جدید کره‌جنوبی در بغداد، ضمن ابراز امیدواری برای ثبات عراق، از طرف‌های پیروز در انتخابات پارلمانی خواست تا برای تشکیل دولت جدید همکاری کنند

1 ساعت پیش

لی جون ایل، سفیر جدید کره‌جنوبی در بغداد، روز سه‌شنبه، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴)، در گفت‌وگویی اختصاصی با "کوردستان۲۴" درباره برگزاری و نتایج ششمین دوره‌ی انتخابات پارلمانی عراق اظهار نظر کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رأی‌گیری عمومی برای ششمین دوره‌ی انتخابات پارلمانی عراق و اقلیم کوردستان در روز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) و رأی‌گیری ویژه در روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد. بر اساس آمار کمیسیون انتخابات، میزان مشارکت در رأی‌گیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد و در رأی‌گیری عمومی حدود ۵۴.۳۵ درصد بود.

سفیر کره‌جنوبی در بغداد گفت: "میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق بالا بود که نشان‌دهنده‌ی موفقیت‌آمیز بودن این انتخابات است." وی تأکید کرد که کره‌جنوبی "خواهان عراقی باثبات و دارای دولتی دموکراتیک است."

سفیر کره‌جنوبی از طرف‌های پیروز خواست تا برای تشکیل سریع دولت جدید، به عنوان پایه‌ای برای پاسخگویی به مطالبات مردم، با یکدیگر همکاری کنند.

دیدار سفیر کره‌جنوبی با نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

این در حالی است که روز گذشته، دوشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴)، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان مسرور بارزانی در اربیل از سفیر جدید کره‌جنوبی استقبال کرد.

بر اساس بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان، نخست‌وزیر ضمن تبریک به سفیر، به دوستی و روابط دیرینه‌ی میان اقلیم کوردستان و کره‌جنوبی اشاره کرد و حمایت کامل دولت اقلیم کوردستان را برای توسعه‌ی بیشتر روابط دوجانبه ابراز داشت.

همانطور که در بیانیه آمده است، سفیر کره‌جنوبی پیشرفت و آبادانی اقلیم کوردستان را ستود و بر تمایل کشورش برای ارتقای روابط با اقلیم کوردستان در زمینه‌های مختلف تأکید کرد.

در این بیانیه همچنین اشاره شده است که "سفیر کره‌جنوبی، موفقیت انتخابات مجلس نمایندگان عراق و همچنین اجرای پروژه‌ها و موفقیت اصلاحات دولت اقلیم کوردستان برای ایجاد زیرساخت‌های قوی اقتصادی را به نخست‌وزیر تبریک گفت و از آن تقدیر کرد."