پرزیدنت بارزانی در کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه (مپس) حضور یافت

ششمین کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه (مپس ۲۰۲۵) با حضور پرزیدنت بارزانی و مقامات عالی‌رتبه‌ی عراق و اقلیم کوردستان در دانشگاه آمریکایی دهوک آغاز شد

36 دقیقه پیش

پرزیدنت بارزانی برای شرکت در ششمین کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه (مپس ۲۰۲۵) وارد دانشگاه آمریکایی دهوک شد.

این کنفرانس امروز سه‌شنبه، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴)، ساعت ۱۰:۰۰ صبح با حضور پرزیدنت بارزانی و مقامات عالی‌رتبه‌ی عراق و اقلیم کوردستان آغاز به کار کرد. در این کنفرانس، مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و شش پنل تخصصی در مورد وضعیت امنیت، مسائل انرژی، چالش‌های آب‌وهوایی، مبارزه با تروریسم، و مسائل اقتصادی ارائه خواهد شد.

سخنرانی مقامات عالی‌رتبه

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان مسرور بارزانی سخنرانی خوش‌آمدگویی این کنفرانس را ایراد می‌کند. پس از آن، پرزیدنت بارزانی؛ فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق؛ محمد حسن، نماینده‌ی سازمان ملل متحد در عراق؛ عمار حکیم، رئیس جریان حکمت؛ مثنی سامرایی، رئیس ائتلاف عزم؛ و خمیس خنجر، رئیس ائتلاف سیاده، به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

پس از ارائه‌ی سخنرانی‌ها، دیدار ویژه‌ای با محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، برگزار خواهد شد که در آن به بررسی وضعیت کنونی جهان و منطقه، انتخابات پارلمانی عراق، روابط اربیل و بغداد و چندین موضوع دیگر پرداخته می‌شود.

در روز اول این کنفرانس، شش پنل تخصصی از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر تا ساعت ۰۹:۰۰ شب برگزار خواهد شد.