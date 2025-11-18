ورود نخستوزیر عراق به ششمین کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه در دهوک
محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، برای شرکت در ششمین دورهی کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه (مپس ۲۰۲۵) وارد دانشگاه آمریکایی دهوک شد. این کنفرانس با حضور پرزیدنت بارزانی و دیگر مقامات عالیرتبه برگزار میشود
محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، امروز سهشنبه برای شرکت در ششمین دورهی کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه (مپس ۲۰۲۵) وارد دانشگاه آمریکایی دهوک شد.
این کنفرانس ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز سهشنبه، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴)، با مشارکت پرزیدنت بارزانی و حضور رهبران عالیرتبهی عراق و اقلیم کوردستان آغاز به کار میکند. در طول این رویداد، مجموعهای از سخنرانیها و شش پنل تخصصی در مورد وضعیت امنیتی منطقه، مسئلهی انرژی، چالشهای آب و هوایی، مقابله با تروریسم و مسائل اقتصادی ارائه خواهند شد.
نخستوزیر اقلیم کوردستان مسرور بارزانی، سخنرانی خوشآمدگویی کنفرانس را ایراد خواهد کرد. پس از او، پرزیدنت بارزانی؛ فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق؛ محمد حسن، نمایندهی سازمان ملل متحد در عراق؛ عمار حکیم، رئیس جریان حکمت؛ مثنی سامرایی، رئیس ائتلاف عزم؛ و خمیس خنجر، رئیس ائتلاف سیاده، به سخنرانی خواهند پرداخت.
برنامههای روز اول و محورهای گفتوگو
پس از ارائهی سخنرانیها، دیدار ویژهای با محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، برگزار میشود. در این دیدار، وضعیت کنونی جهان و منطقه، انتخابات پارلمانی عراق، روابط اربیل و بغداد و چندین مسئلهی مهم دیگر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
در روز اول کنفرانس، شش پنل تخصصی از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر آغاز شده و تا ساعت ۰۹:۰۰ شب ادامه خواهد یافت.