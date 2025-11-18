مسرور بارزانی: توصیههای «مپس ۲۰۲۵» به اقدام عملی تبدیل شود
نخستوزیر اقلیم کوردستان در ششمین دوره «اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه» (مپس ۲۰۲۵) بر لزوم تبدیل توصیههای این نشست به راهکارهای عملی برای حل مشکلات منطقه تاکید کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز سهشنبه، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴)، سخنرانی خوشآمدگویی خود را در ششمین اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه (مپس ۲۰۲۵) ارائه کرد. وی در این سخنرانی، ابراز امیدواری کرد که نتایج و توصیههای این اجلاس تنها در حد گفتوگو باقی نمانده و به مبنایی برای اقدامات عملی تبدیل شوند.
نخستوزیر اقلیم کوردستان همچنین پیروزی انتخابات عراق را به مردم این کشور تبریک گفت. در پایان سخنرانی خود، وی از حاضران خواست تا از هواداران باشگاه ورزشی زاخو که از سوی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) نامزد جایزه بهترین هوادار سال شدهاند، حمایت کنند.
متن کامل سخنرانی نخستوزیر اقلیم کوردستان در اجلاس «مپس ۲۰۲۵»
به نام خداوند بخشندهی مهربان
جناب پرزیدنت بارزانی؛ محمد شیاع سودانی، نخستوزیر دولت فدرال؛ فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی؛ نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان؛ معاونان رئیس مجلس نمایندگان؛ مصطفی کاظمی، نخستوزیر پیشین عراق؛ احمد داووداوغلو، نخستوزیر پیشین ترکیه؛ دکتر بشر خصاونه، نخستوزیر پیشین اردن؛ رؤسای احزاب و جریانهای سیاسی؛ دیپلماتها، شخصیتهای آکادمیک، دانشجویان عزیز؛ نماینده سازمان ملل متحد، دکتر محمد حسان؛ میهمانان محترم و گرامی، خواهران و برادران ارجمند، به همگی خوشآمد میگویم، بسیار خوش آمدید به اجلاس مپس، اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه.
این اجلاس برای ششمین سال متوالی به منظور گفتوگو و حل و فصل مسائل و مشکلات این منطقه برگزار میشود. بدون شک، مشارکت شما در این اجلاس آن را غنیتر کرده و به موفقیت آن کمک خواهد کرد. امیدوارم اوقات خوشی را سپری کنید و از برگزارکنندگان اجلاس قدردانی کرده و برایشان آرزوی موفقیت دارم.
امیدواریم پس از پایان اجلاس، توصیههایی که در اینجا برای حل و فصل مسائل و مشکلات موجود در خاورمیانه آماده میشوند، در اختیار مقامات و مسئولان قرار گیرد تا از آنها بهرهبرداری کنند.
جا دارد پیروزی انتخابات عراق را به همگان تبریک بگویم، که موفقیت بزرگی برای مردم عراق بود. برای احزاب پیروز و تمامی مردم عراق آرزوی موفقیت و کامیابی دارم.
جا دارد از تمامی شرکتکنندگان درخواست کنم که از باشگاه زاخو حمایت کنند؛ این باشگاه از سوی فیفا برای جایزه بهترین هوادار و حامی فوتبال نامزد شده است. بر اساس معیارهای فیفا، امیدوارم همگی با هم از باشگاه زاخو و از ورزش در باشگاههای کوردستان و عراق حمایت کنید.