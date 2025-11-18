استاندار پیشین نینوا در حاشیه‌ی اجلاس MEPS25 تاکید کرد که پارت دموکرات کوردستان نقش مهمی در روند تشکیل دولت آتی عراق ایفا خواهد کرد

2 روز پیش

نجم جبوری، رئیس لیست "نینوا برای مردمش" و استاندار پیشین نینوا، در حاشیه‌ی ششمین «اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه» (MEPS 2025) به کوردستان۲۴ گفت که این کنگره فرصتی مهم برای گفت‌وگو درباره‌ی تشکیل دولت آینده‌ی عراق است.

جبوری اظهار داشت: "ما در نینوا با هر طرفی که به عراق و نینوا خدمت کند، همکاری خواهیم کرد. ما در اینجا مشکلات زیاد و بزرگی داریم و از هر حزب و طرفی که به حل این مشکلات کمک کند، حمایت می‌کنیم."

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: "بدون شک، پارت دموکرات کوردستان نقش مهم و برجسته‌ای در تشکیل دولت آینده‌ی عراق خواهد داشت."

اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS 2025)

روز سه‌شنبه، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴)، شهر دهوک میزبان ششمین اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS) بود. این کنگره به عنوان بستری مهم برای گفت‌وگو درباره‌ی آینده‌ی منطقه عمل می‌کند.

این کنگره با حضور پرزیدنت مسعود بارزانی برگزار شد و تعداد زیادی از رهبران عالی‌رتبه‌ی منطقه‌ای و بین‌المللی در آن شرکت داشتند.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان مسرور بارزانی، و محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، به همراه صدها رهبر سیاسی، دیپلمات و شخصیت دانشگاهی در این کنگره حضور یافتند.

هدف اصلی MEPS امسال، بررسی درگیری‌ها و چالش‌های کنونی خاورمیانه، همراه با یافتن راه‌حل‌های بلندمدت و دستیابی به صلح پایدار در منطقه است.