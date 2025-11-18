اخبار

نجم جبوری: پارت دموکرات کوردستان نقش برجسته‌ای در تشکیل دولت آینده‌ی عراق خواهد داشت

استاندار پیشین نینوا در حاشیه‌ی اجلاس MEPS25 تاکید کرد که پارت دموکرات کوردستان نقش مهمی در روند تشکیل دولت آتی عراق ایفا خواهد کرد

نجم جبوری، رئیس لیست "نینوا برای مردمش" و استاندار پیشین نینوا
نجم جبوری، رئیس لیست "نینوا برای مردمش" و استاندار پیشین نینوا، در حاشیه‌ی ششمین «اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه» (MEPS 2025) به کوردستان۲۴ گفت که این کنگره فرصتی مهم برای گفت‌وگو درباره‌ی تشکیل دولت آینده‌ی عراق است.

جبوری اظهار داشت: "ما در نینوا با هر طرفی که به عراق و نینوا خدمت کند، همکاری خواهیم کرد. ما در اینجا مشکلات زیاد و بزرگی داریم و از هر حزب و طرفی که به حل این مشکلات کمک کند، حمایت می‌کنیم."

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: "بدون شک، پارت دموکرات کوردستان نقش مهم و برجسته‌ای در تشکیل دولت آینده‌ی عراق خواهد داشت."

 

اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS 2025)

روز سه‌شنبه، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴)، شهر دهوک میزبان ششمین اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS) بود. این کنگره به عنوان بستری مهم برای گفت‌وگو درباره‌ی آینده‌ی منطقه عمل می‌کند.

این کنگره با حضور پرزیدنت مسعود بارزانی برگزار شد و تعداد زیادی از رهبران عالی‌رتبه‌ی منطقه‌ای و بین‌المللی در آن شرکت داشتند.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان مسرور بارزانی، و محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، به همراه صدها رهبر سیاسی، دیپلمات و شخصیت دانشگاهی در این کنگره حضور یافتند.

هدف اصلی MEPS امسال، بررسی درگیری‌ها و چالش‌های کنونی خاورمیانه، همراه با یافتن راه‌حل‌های بلندمدت و دستیابی به صلح پایدار در منطقه است.

 

 

 
