اربیل به عنوان بهترین مقصد گردشگری آسیا در سال ۲۰۲۶ انتخاب شد
گزارش «کندی ناست تراولر» امنیت، تاریخ کهن و توسعهی مدرن اربیل را عوامل اصلی تبدیل این شهر به مقصدی جذاب معرفی کرد
ادارهی رسانه و زانیاری دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که بر اساس گزارش ویژهی مجلهی معتبر گردشگری «کندی ناست تراولر» (Condé Nast Traveler)، شهر اربیل به عنوان بهترین مقصد گردشگری آسیا برای سال ۲۰۲۶ انتخاب شده است.
در این گزارش آمده است که اربیل توانسته خود را به عنوان «نقطهای آرام در منطقهای پرچالش» تثبیت کند و ترکیبی بینظیر از تاریخ باستان و زندگی مدرن را به گردشگران ارائه دهد. این مجله دلایل انتخاب اربیل را شامل وجود ارگ تاریخی، مهماننوازی ساکنان و توسعهی سریع شهر با حضور برندهای جهانی نظیر «گوردون رمزی استریت برگر» (Gordon Ramsay’s Street Burger) و پروژههای گردشگری دانسته است. همچنین ابتکار «Visit Kurdistan» به عنوان گامی راهبردی برای معرفی هرچه بیشتر این منطقه به جهان توصیف شده است.
دلایل انتخاب اربیل
گزارش مذکور بر اساس مجموعهای از شاخصهای مثبت، اربیل را برگزیده است که عبارتاند از:
۱. ثبات و امنیت
این گزارش اربیل را «مکانی امن در منطقهای پر از تنش» توصیف کرده و افزوده است که این شهر موفق شده خود را به عنوان پناهگاهی باثبات و آرام، به دور از تیترهای سیاسی داغی که اغلب از خاورمیانه شنیده میشود، معرفی کند.
۲. تاریخ و میراث فرهنگی
مجلهی کندی ناست تراولر با ستایش از ارگ اربیل (که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است)، آن را به عنوان قدیمیترین سکونتگاه مسکونی جهان که زندگی در آن بیش از ۶ هزار سال جریان داشته، معرفی کرده است. این گزارش تصویری زیبا از تجربهی گردشگران ترسیم میکند: «نوشیدن چای شیرین در پای دیوارهای باستانی ارگ، در کنار مردانی که لباس کوردی بر تن دارند.»
۳. نوگرایی و توسعهی شهری
گزارش به چشمانداز جرثقیلها و پروژههای ساختمانی، بهویژه پروژه «اربیل اونیو» (Erbil Avenue) به عنوان نشانهای از پیشرفت سریع اشاره کرده است. همزمان، حضور برندهای جهانی مانند رستوران گوردون رمزی و کافههایی نظیر «EL&N London» را نشاندهندهی چهرهی مدرن شهر دانسته که همتراز با شهرهای جهانی است.
۴. زندگی اجتماعی و مهماننوازی
این نشریه به گرمی از مهماننوازی و سخاوت مردم منطقه تمجید کرده و استقبال آنان از گردشگران را «گرم و واقعی» خوانده است. همچنین منطقهی «عینکاوه» به عنوان مرکزی برای تفریحات شبانه معرفی شده که گردشگران میتوانند از موسیقی زنده و فضای اجتماعی باز لذت ببرند.
۵. ابتکار «Visit Kurdistan»
راهاندازی ابتکار «Visit Kurdistan» در سال ۲۰۲۵ (که ابتکاری از سوی بخش خصوصی با حمایت دولت است) به عنوان گامی راهبردی ارزیابی شده که هدف آن جذب ۲۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۳۰ است. این گزارش اربیل را شهری میبیند که داستان خود را بازنویسی کرده؛ از یک شهر باستانی تاریخی به مقصدی مدرن که با آغوش باز پذیرای جهانیان است.
واکنش نخستوزیر اقلیم کوردستان
در همین راستا، روز سهشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در پیامی در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت: «اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان همچنان جهان را شگفتزده میکند.»
وی افزود: «انتخاب اربیل به عنوان نخستین مکان در آسیا که باید در سال ۲۰۲۶ از آن دیدن کرد، گواهی بر مهماننوازی، صمیمیت و تاریخ هزاران سالهی آن است.»
گفتنی است در دوران کابینهی نهم، دولت اقلیم کوردستان برای توسعهی گردشگری و تنوعبخشی به درآمدها، پروژههای بزرگ و مهمی را در سراسر اقلیم کوردستان اجرا کرده است که سالانه صدها هزار گردشگر را به این منطقه جذب میکند.