دیدار نخستوزیر اقلیم کوردستان با فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک
مسرور بارزانی و مظلوم عبدی در حاشیهی مجمع «مپس ۲۵» در دهوک، اوضاع سوریه و مناطق کوردستانی را بررسی کردند
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، با مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) دیدار کرد و طرفین در این نشست به بررسی اوضاع غرب کوردستان (روژآوا)، سوریه و تحولات منطقه پرداختند.
روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آبان ۱۴۰۴)، در جریان ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS25) در دهوک، نخستوزیر اقلیم کوردستان میزبان مظلوم عبدی و الهام احمد، مسئول روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه بود.
مظلوم عبدی و الهام احمد که برای شرکت در ششمین مجمع «مپس ۲۵» دعوت شدهاند، قرار است هرکدام به صورت جداگانه با ایراد سخنرانی و شرکت در پنلهای تخصصی، به تشریح وضعیت سوریه، غرب کوردستان و تغییرات منطقهای بپردازند.
در دیدار میان نخستوزیر اقلیم کوردستان و فرمانده کل هسد، شخصیتهایی همچون محمد اسماعیل، رئیس شورای میهنی کوردهای سوریه (ENKS)، عثمان بایدمیر، نمایندهی پیشین پارلمان ترکیه و چنگیز چاندار، نمایندهی کنونی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) نیز حضور داشتند.