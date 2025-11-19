ریبر احمد: در کوردستان همه در برابر قانون برابر هستیم
وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان با انتقاد از فرهنگ حکمرانی در عراق، صلح و همزیستی را عامل موفقیت اقلیم کوردستان دانست.
وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در مجمع صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS25) تأکید کرد که اگرچه صلح یکی از مهمترین و مقدسترین ارزشها برای زندگی آرام در هر جامعهای است، اما خاورمیانه در ۱۰۰ سال گذشته مملو از چالش و بیثباتی بوده است. وی ریشهیابی این مشکلات را راهکاری برای رسیدن به نتایج مطلوب و حلوفصل آنها دانست.
روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آبان ۱۴۰۴)، ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، طی سخنانی اظهار داشت: «در سالهای گذشته همواره از پیامدهای توافقنامهی سایکس-پیکو سخن به میان آمده است؛ توافقی که بیشک یکی از معضلات بزرگ خاورمیانه محسوب میشود. همچنین شکلگیری "دولت-ملت" و انتقال دستاوردهای آن به خاورمیانه، فرایندی خودجوش از سوی مردم منطقه نبود. از این رو، درک فرم دولت و نهادهای آن تحت عنوان ملیگرایی، موضوعی بسیار ناآشنا برای مردم بود، چرا که منطقه توسط قدرتهای بزرگ و امپراتوریهایی اداره میشد که از درک مدرن سیستم حکمرانی به دور بودند.»
وی افزود: «زمانی که کشورهای جدیدی مانند عراق و سوریه تأسیس شدند، حاکمان وقت قانون اساسی آمادهای را به این کشورها تحمیل کردند و افرادی خارج از این سرزمینها را به پادشاهی و حکمرانی گماشتند؛ فرایندی که با نقص و نادرستی به این کشورها واگذار شد.»
تقسیمبندیهای تحمیلی و نادیده گرفتن کوردها
ریبر احمد تصریح کرد: «فاجعهی اصلی، تقسیمبندی جغرافیایی و قومیتی برخلاف خواست و ارادهی مردم این مناطق، از جمله ملت کورد بود. در خاورمیانه هیچکس نپرسید که سرنوشت کوردها چه خواهد شد و آنها میخواهند چگونه و در کجا زندگی کنند. آنچه ابعاد این فاجعه را گستردهتر کرد، فرهنگ حکمرانی عقبمانده و پرچالش در عراق و سوریه بود.»
وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان تأکید کرد که مشکل اصلی فقدان صلح در خاورمیانه، بهویژه در عراق و سوریه، ریشه در فرهنگ، باور و ارزشها دارد. وی گفت: «زمانی که یک حاکمیت تصمیم میگیرد یک جریان، قومیت یا ایدئولوژی را برتر از دیگران بداند، در واقع تصمیم گرفته است که در آن منطقه زندگی مسالمتآمیز وجود نداشته باشد.»
الگوی موفق اقلیم کوردستان
ریبر احمد در ادامه اظهار داشت: «ما در اقلیم کوردستان پس از قیام سال ۱۹۹۱ تصمیم گرفتیم آشتی اجتماعی را هدف اصلی خود قرار دهیم. تصمیم رهبری سیاسی این بود که در کوردستان همه با هم برابر هستیم؛ حتی اگر دین و قومیت متفاوتی داشته باشیم، در برابر قانون یکسانیم. تجربهی موفق اقلیم کوردستان ریشه در باور به صلح و همزیستی دارد و این داستان موفقیت ماست.»
انتقاد از تداوم فرهنگ حکمرانی پیشین در عراق
وی با اشاره به تحولات پس از سال ۲۰۰۳ در عراق گفت: «تغییراتی که رخ داد، حاصل تلاش کسانی که اکنون در قدرت هستند نبود. پیش از سال ۲۰۰۳، رژیمهای پیدرپی همواره با جنگ و خونریزی قدرت را دستبهدست میکردند. ما از آمریکا و جامعهی جهانی سپاسگزاریم که ما را از دست آن رژیم ستمگر نجات دادند.»
ریبر احمد خاطرنشان کرد: «وقتی از صلح صحبت میکنیم، باید ریشهی خشونتها را بررسی کنیم. آیا در عراق چنین کاری انجام شده است؟ خیر. آیا دولت عراق بابت جنایاتی همچون نسلکشی، انفال و بمباران شیمیایی علیه ملت کورد عذرخواهی کرده است؟ خیر. آیا مسئولیت استفاده از نهادهای دولتی برای سرکوب و اعمال وحشیانهترین ظلمها علیه اقوام عراقی پذیرفته شده است؟ خیر. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که صلحی پایدار در عراق شکل بگیرد.»
وی هشدار داد: «نکتهی نگرانکننده این است که فرهنگ حکمرانی کنونی عراق همان فرهنگ پیش از سال ۲۰۰۳ است و سرکوب شهروندان در سراسر مناطق عراق دوباره آغاز شده است. رهبران عراق باید بپذیرند که تنها با تغییر سران رژیم اشتباه کردهاند و مسیر درست، تغییر فرهنگ حکمرانی است.»
وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در پایان گفت: «عراق و سوریه اکنون در خطر بزرگی قرار دارند، زیرا هنوز مشکلات خاورمیانه، بهویژه مسئلهی کورد حلوفصل نشده و ما به حقوق خود نرسیدهایم. تا زمانی که مشکل تمام ملتهای منطقه حل نشود، صلح در خاورمیانه برقرار نخواهد شد.»