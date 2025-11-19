عزیز احمد: برای تأمین برق ۲۴ ساعته آمادهی همکاری با بغداد هستیم
معاون رئیس دفتر نخستوزیر اقلیم کوردستان تأکید کرد که دولت اقلیم دیگر نمیپذیرد با کارمندانش مانند گروگان رفتار شود و آمادگی دارد تجربیات موفق خود در تأمین برق ۲۴ ساعته را در اختیار بغداد قرار دهد
عزیز احمد، معاون رئیس دفتر نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آبان ۱۴۰۴)، در پنلی تحت عنوان «تضمین صلح از طریق رفاه و حکمرانی خوب؛ دستور کار اصلاحات اقلیم کوردستان و شرکای اقتصادی در خاورمیانه» در جریان مجمع «مپس» (MEPS) سخنرانی کرد.
وی اظهار داشت: «ما در دفتر نخستوزیر به همراه خانم شیلان، سرپرستی یک تیم اجرایی برای پروژههای ممتاز دولت اقلیم کوردستان را بر عهده داریم که هماکنون متشکل از ۲۰۰ نفر است.»
آمادگی برای انتقال تجربیات موفق به عراق
عزیز احمد با اشاره به موفقیت دولت اقلیم کوردستان در تأمین برق ۲۴ ساعته، گفت: «آمادهی هماهنگی با بغداد هستیم تا به آنها در دستیابی به برق ۲۴ ساعته کمک کنیم؛ دستاوردی که دولت اقلیم کوردستان در تحقق آن موفق بوده است.»
وی در ادامه به برنامه دوم دولت اشاره کرد و افزود: «برنامه دیگر ما بانکیکردن حقوق کارمندان است تا نقدینگی وجود داشته باشد، امکان دریافت وام فراهم شود، تجارتها به شکلی منظم و صحیح پیش بروند و حتی دولت نیز از وامهایی که از بانکها دریافت میشود، پشتیبانی کند.»
تحول دیجیتال و پروژه روشنایی
معاون رئیس دفتر نخستوزیر اقلیم کوردستان در خصوص وضعیت پیشین برق توضیح داد: «سیستم تأمین برق قدیمی بود و امور به صورت دیجیتالی انجام نمیشد. ژنراتورهای گازوئیلی کمبود برق را جبران میکردند که سالانه ۱.۴ میلیارد دلار زیان به همراه داشت. این مبلغ میتوانست به خزانه دولت بازگردد. بنابراین راهکاری مناسب برای اجرای این امر یافتیم و اقلیم کوردستان که در ۲۰ سال گذشته نتوانسته بود این کار را انجام دهد، با "پروژه روناکی" (روشنایی) آن را اجرایی کرد.»
موفقیت پروژه «حساب من»
عزیز احمد دربارهی پروژه «حساب من» (هەژماری من) گفت: «توانستهایم بیش از یک میلیون حساب بانکی برای شهروندان کوردستانی افتتاح کنیم. این کار را از بخش عمومی آغاز کردیم و اکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار حقوقبگیر داریم. پیش از پروسهی دیجیتالیسازی، هزینه فرآیند پرداخت حقوق ۷۰۰ میلیون دلار بود.»
وی افزود: «هماکنون یک میلیون نفر میتوانند از ۱۰۰ نقطه حقوق خود را برداشت کنند، اما ما قصد داریم این تعداد را به هزار نقطه افزایش دهیم تا مردم دسترسی آسانتری به حقوق خود داشته باشند.»
عزیز احمد تصریح کرد: «میخواهیم کاری کنیم که حقوقبگیران اقلیم کوردستان در هر مکانی که باشند بتوانند حقوق خود را دریافت کنند، بدون اینکه کسی بتواند برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، با آنها مانند گروگان رفتار کند.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که بیش از ۵۵۰ هزار نفر به صورت دیجیتالی حقوق دریافت کردهاند و بیش از ۵۰۰ دستگاه خودپرداز (ATM) نصب شده است. به گفتهی وی، در دولت اقلیم کوردستان پیشتر ۸۰۰ نفر لیست حقوق را آماده میکردند، اما اکنون تنها چهار نفر این کار را انجام میدهند که این امر فشار زیادی را از روی دولت اقلیم برداشته است.