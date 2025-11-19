پرزیدنت بارزانی: مسئلهی کوردها در سوریه باید به شیوهای دموکراتیک و مسالمتآمیز حل شود
پرزیدنت مسعود بارزانی بر لزوم شکیبایی، همدلی و اتحاد نیروهای سیاسی کوردها تأکید کرد و فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک نیز از نقش ایشان در دفاع از آرمانهای روای ملت کوردستان قدردانی نمود
پرزیدنت مسعود بارزانی روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آبان ۱۴۰۴)، در شهر اربیل با مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک دیدار کرد.
بر اساس بیانیهی دفتر بارزانی، در این دیدار که محمد اسماعیل، رئیس شورای میهنی کوردهای سوریه (ENKS)، عثمان بایدمیر، سیاستمدار کورد و جمعی دیگر از شخصیتها و مسئولان مناطق کوردستانی سوریه (روژآوا) حضور داشتند، پرزیدنت بارزانی ضمن خوشآمدگویی به هیئت میهمان، از مشارکت هر دو طرف در مجمع «مپس ۲۰۲۵» در شهر دهوک ابراز خرسندی کرد.
تأکید بر راهکار دموکراتیک
در این نشست، طرفین ضمن تبادل نظر دربارهی اوضاع سوریه و منطقه، از نقش پرزیدنت بارزانی در دفاع از آرمانهای روای ملت کوردستان قدردانی کردند. پرزیدنت بارزانی خاطرنشان کرد: «لازم است مسئلهی کورد به شیوهای دموکراتیک و مسالمتآمیز در چارچوب سوریهی جدید حلوفصل شود و اشتباهات گذشته تکرار نگردد.»
ایشان همچنین بر اهمیت شکیبایی، همدلی و یکپارچگی نیروها و جریانهای سیاسی کورد تأکید ورزید و تصریح کرد که نباید حقوق ملت کورد پایمال شود.
قدردانی از دولت اقلیم کوردستان
در بخش دیگری از این دیدار، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک از نخستوزیر اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، بابت دعوت به مجمع «مپس ۲۰۲۵» تشکر کرد. وی همچنین نقش پرزیدنت بارزانی را در تلاش برای نزدیکسازی و ایجاد اتحاد میان جریانهای مناطق کوردستانی سوریه ستود.
مظلوم عبدی حمایتهای اقلیم کوردستان را که طی سالهای گذشته پناهگاه مردم مناطق کوردستانی سوریه بوده است، ارج نهاد و از پشتیبانیهای اقلیم در شکست دادن تروریسم قدردانی کرد.
بررسی خطرات ظهور مجدد داعش و حمایت از پروسهی صلح در ترکیه، از دیگر محورهای گفتوگو در این نشست بود.