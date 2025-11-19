مدیر مرکز فرانسوی تحقیقات عراق هشدار داد که اکثریت جوانان شیعه‌ی عراقی، اقلیم کوردستان را تهدیدی برای عراق می‌پندارند و آرزوی داشتن هویتی مشابه کشورهای خلیج فارس را دارند

1 روز پیش

عادل باخَوان ، مدیر مرکز فرانسوی تحقیقات عراق، در جریان شرکت در یکی از پنل‌های مجمع «مپس ۲۰۲۵» اظهار داشت: «بسیاری از جوانان شیعه‌ی عراقی، اقلیم کوردستان را همچون خنجری زهرآگین در پشت عراق می‌بینند.»

وی افزود: «در سال ۲۰۱۹ جوانان شیعه به بغداد آمدند و علیه فساد و فقدان فرصت‌های شغلی قیام کردند؛ در آن مدت ۶۰۰ نفر از آنان کشته شدند و قاتلان نیز خود شیعه بودند.»

بحران هویت در میان جوانان عراقی

این نویسنده و پژوهشگر دانشگاهی تصریح کرد: «بر اساس یک پژوهش علمی-دانشگاهی که به همراه تیمی با جوانان مناطق بین بغداد و بصره انجام داده‌ام، مشخص شد که ۸۹ درصد از این جوانان آرزو می‌کنند که خداوند آن‌ها را به عنوان شهروند سعودی، اماراتی یا قطری خلق می‌کرد، نه عراقی.»

مدیر مرکز فرانسوی تحقیقات عراق تأکید کرد که ۹۵ درصد از این جوانان بر این باورند که نخبگان عراقی در هیچ شرایطی توانایی بهبود وضعیت زندگی آنان را ندارند.

دیدگاه نسبت به زبان کوردی و هویت ملی

عادل باخَوان همچنین گفت: «۷۷ درصد از این جوانان، زبان کوردی را زبانی عراقی نمی‌دانند و معتقدند برای اثبات عراقی بودن، هر فردی باید زبان عربی بداند.»

وی در ادامه افزود: «در عربستان سعودی، امارات و قطر تجربه‌ای موفق اجرا شده است؛ زیرا آن‌ها از مشغول کردن خود به مباحث ناسیونالیستی عربی دست برداشته‌اند و اکنون ملت‌های سعودی، اماراتی و قطری را ایجاد کرده‌اند. عراق باید از آن‌ها الگو بگیرد و تلاش کند ملت عراق را بسازد.»

باخَوان در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: «این جوانان، آیت‌الله سیستانی را بخشی از هویت عراقی می‌دانند، اما حاضر نیستند ژنرال مصطفی بارزانی را به عنوان بخشی از هویت عراقی بپذیرند. این نوع تفکر برای آینده‌ی عراق خطرناک است، زیرا به جای نزدیک کردن عراقی‌ها به یکدیگر، آن‌ها را از هم جدا می‌کند.»