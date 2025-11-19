کلارک کوپر: روابط اربیل و واشنگتن موجب تقویت جایگاه اربیل شده است
دستیار پیشین وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که سیاست کنونی ایالات متحده تحمیلی نیست و ماندن یا رفتن نیروهای آمریکایی و سرمایهگذاری شرکتهای این کشور، به خواست دولت و ملت عراق بستگی دارد
روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آبان ۱۴۰۴)، کلارک کوپر، دستیار پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی و نظامی، در پنلی در مجمع «مپس» اظهار داشت: «دیدگاه فعلی واشنگتن و بهویژه دولت کنونی ترامپ این است که اگر مردم و دولت عراق خواهان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورشان، سرمایهگذاری در بخش انرژی و یا هماهنگی امنیتی میان دو کشور باشند، آمریکا آماده است.»
کلارک کوپر گفت: «واقعیت این است که آمریکا اکنون نمیخواهد در عراق پایگاه نظامی ایجاد کند. اگر در اقلیم کوردستان و عراق درخواست هماهنگی امنیتی با آمریکا را داشته باشند، واشنگتن آن را انجام خواهد داد؛ اما در مقابل، اگر هماهنگیها و ماندن نیروهای آمریکایی در عراق و اقلیم کوردستان را رد کنند، آمریکا آن را میپذیرد و دور میشود.»
وی همچنین اشاره کرد: «در طول دولتهای گذشتهی آمریکا، وجود هماهنگی میان آمریکا و اقلیم کوردستان و همچنین حضور نیروهای آمریکایی، به سود اربیل بوده و آن را تقویت کرده است. در عین حال، این روابط میان اقلیم کوردستان و آمریکا باعث شده است که کوردستان با تهدیدها و حملاتی نیز مواجه شود.»
شایان ذکر است که روز سهشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴)، ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS) در دانشگاه آمریکایی کوردستان در دهوک آغاز به کار کرد. هدف اصلی مپس امسال، بررسی منازعات و چالشهای کنونی خاورمیانه و یافتن راهکارهای بلندمدت برای دستیابی به صلحی پایدار در منطقه است. انتظار میرود گفتوگوها بر وضعیت اقلیم کوردستان و عراق و همچنین چشماندازی برای امنیت عمومی و ثبات منطقه متمرکز باشد. مؤسسه رسانهای کوردستان ۲۴ به عنوان حامی رسانهای، پوشش خبری این رویداد را بر عهده دارد.