سفین دزهای: در صورت عدم اجماع جریانهای کوردی، پارت دموکرات میتواند وزن خود را اعمال کند
مسئول اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان هشدار داد که دستاوردهای اقلیم در خطر است و اگر جریانهای سیاسی کورد در بغداد به اجماع نرسند، پارت دموکرات کوردستان ناچار به استفاده از ثقل سیاسی خود خواهد بود
سفین دزهای، مسئول اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آبان ۱۴۰۴)، در گفتوگو با کوردستان ۲۴ اظهار داشت: «پیشرفتها و دستاوردهای اقتصادی و زیربنایی اقلیم کوردستان که حاصل زحمات و دیدگاه حکیمانهی دولت اقلیم است، اکنون در معرض خطرات گوناگونی قرار دارد.»
وی افزود: «رفتار دولت فدرال یکی از خطراتی است که دستاوردهای اقلیم کوردستان را تهدید میکند.»
دزهای با اشاره به تلاش برخی جریانات برای تضعیف جایگاه اقلیم، گفت: «برخی از سیاستمداران با ذهنیت مرکزگرا رفتار میکنند تا حقوق و جایگاه اقلیم کوردستان را که قانون اساسی به آن اعطا کرده است، سلب کنند.»
مسئول اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان تصریح کرد: «در مرحلهی مهمی قرار داریم؛ زیرا انتخابات پایان یافته و در آستانهی آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت جدید هستیم. اگر جریانهای کوردی اجماع داشته باشند، میتوانند دستاوردهای بیشتری در بغداد تضمین کنند؛ اما اگر این اجماع شکل نگیرد، پارت دموکرات کوردستان میتواند وزن و جایگاه خود را تحمیل کند.»