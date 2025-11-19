پرزیدنت مسعود بارزانی با تأکید بر اولویت مسئله‌ی ملی کورد، از نقش تأثیرگذار کنفدراسیون کوردستانیان در کشورهای خارج و جایگاه علمی آنان قدردانی کرد

1 روز پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آبان ۱۴۰۴)، در شهر دهوک از هیئتی از نمایندگان کنفدراسیون کوردستانیان مقیم خارج استقبال کرد.

به گزارش بارگاه بارزانی، در این دیدار پرزیدنت بارزانی خاطرنشان کرد که مسئله‌ی ملت کورد فراتر از هر چیز دیگری است و توجه به جامعه‌ی کوردی در خارج از کشور (دیاسپورا) در چارچوب این راهبرد قرار دارد.

ایشان همچنین بر اهمیت کنفدراسیون دیاسپورای کوردستانی تأکید کرد و گفت: «این کنفدراسیون در خارج از کشور نقش بزرگی در حوزه‌های علمی گوناگون ایفا می‌کند و از این نظر اثرگذاری آن‌ها مشهود و برجسته است.»

تاریخ مقاومت و فرهنگ همزیستی

در بخش دیگری از این نشست، پرزیدنت بارزانی به تاریخ جنبش آزادی‌خواه کوردستان و اراده‌ی ملت کورد برای بقا، دفاع از هویت و مبارزه با ظلم اشاره کرد. وی همچنین نقش صلح‌طلبانه‌ی ملت کوردستان را یادآور شد و گفت: «ملت کورد همواره از هرگونه تلاش برای صلح استقبال کرده و هرگز متجاوز نبوده است. این امر باعث شده تا کوردستان به منطقه‌ای مهم برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان تمامی ادیان و مذاهب تبدیل شود و این فرهنگ باید حفظ و پاسداری گردد.»

مبارزه با مواد مخدر و حمایت از صلح

پرزیدنت بارزانی در ادامه سخنان خود به خطرات مواد مخدر برای اقلیم کوردستان اشاره کرد و آن را توطئه‌ی دشمنان برای گسترش اعتیاد دانست. وی تأکید کرد: «باید با قاطعیت تمام با این پدیده مقابله شود.» ایشان همچنین اقدامات خدماتی دولت اقلیم کوردستان در حوزه‌های آب، برق و راهسازی را با اهمیت توصیف کرد.

پرزیدنت بارزانی در پایان، حمایت و پشتیبانی خود را از پروسه‌ی صلح در ترکیه تکرار کرد و تلاش همه‌ی کوردستانیان برای یافتن دوستان بیشتر برای آرمان روای ملت کوردستان را امری ضروری دانست.