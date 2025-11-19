فؤاد حسین: پارت دموکرات کوردستان خواهان تشکیل دولتی فراگیر بر مبنای نتایج انتخابات است

عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان و وزیر امور خارجه‌ی عراق، ضمن تأکید بر پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی، از آغاز قریب‌الوقوع مذاکرات برای تشکیل کابینه‌ی جدید خبر داد و بر لزوم حل ریشه‌ای چالش‌های نقدینگی در عراق تأکید کرد.

1 روز پیش

فؤاد حسین، عضو رهبری پارت دموکرات کوردستان، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه‌ی عراق، در حاشیه‌ی برگزاری ششمین اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS) در شهر دهوک، در گفتگویی اختصاصی با «کوردستان ۲۴» به تشریح مواضع این حزب در قبال تحولات سیاسی پس از انتخابات پارلمان کوردستان و وضعیت اقتصادی عراق پرداخت.

فؤاد حسین با اشاره به فشارهای سیاسی و تلاش‌های صورت‌گرفته برای تغییر موازنه‌ی قدرت در اقلیم کوردستان، نتایج انتخابات اخیر را سندی بر جایگاه مستحکم پارت دموکرات کوردستان و درایت رهبری «پرزیدنت بارزانی» دانست.

وی در این باره تصریح کرد: «پارت دموکرات کوردستان نتایج انتخابات را پذیرفته و آمادگی دارد تا بر مبنای این نتایج و در چارچوب موازین قانونی، مذاکرات برای تشکیل دولت جدید را با تمامی جریان‌های سیاسی آغاز کند.»

رویکرد تعاملی برای تشکیل دولت فراگیر

وزیر امور خارجه‌ی عراق با بیان اینکه پارت دموکرات هیچ‌گونه تحمیلی را نخواهد پذیرفت، افزود: «هدف نهایی ما تشکیل دولتی فراگیر است که بازتاب‌دهنده‌ی اراده‌ی واقعی مردم کوردستان باشد. ما دروازه‌ی گفتگو را به روی تمامی احزاب باز گذاشته‌ایم و امیدواریم سایر جریان‌ها نیز با نگاهی واقع‌بینانه وارد این فرآیند شوند تا دولت جدید اقلیم کوردستان هرچه سریع‌تر برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان تشکیل شود.»

ضرورت اتحاد در بغداد و گمانه‌زنی‌های ریاست‌جمهوری

فؤاد حسین در بخش دیگری از سخنان خود به روابط میان اربیل و بغداد پرداخت و بر اهمیت راهبردی اتحاد کوردها در پایتخت عراق تأکید کرد. وی اظهار داشت: «اگر کوردها در بغداد یکصدا و متحد باشند، قطعاً دستاوردها و نفوذ بیشتری خواهند داشت؛ این اتحاد باید در داخل اقلیم کوردستان نیز نمود عینی داشته باشد.»

معاون نخست‌وزیر عراق همچنین در پاسخ به پرسشی پیرامون شایعات مطرح‌شده درباره‌ی تصدی پست ریاست‌جمهوری عراق گفت: «من سرباز خدمت هستم و در هر جایگاهی که لازم باشد، خدمت خواهم کرد. با این حال، در خصوص پست ریاست‌جمهوری هنوز تصمیم نهایی در داخل پارت دموکرات کوردستان و میان جریان‌های کوردی اتخاذ نشده و این موضوع به توافقات آینده بستگی دارد.»

بحران نقدینگی و چالش‌های اقتصادی

فؤاد حسین در پایان به بحران نقدینگی و مسئله‌ی پرداخت حقوق‌ها اشاره کرد و گفت: «مشکل پرداخت حقوق در سال جاری تا حد زیادی مدیریت شده است، اما برای سال آینده نیازمند تدابیر و راهکارهای اساسی‌تری هستیم.»

وی خاطرنشان کرد که عراق با مشکل کمبود نقدینگی در سیستم بانکی مواجه است، چرا که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی چاپ‌شده به چرخه‌ی اقتصادی بازنمی‌گردد و این امر نیازمند اصلاحات ساختاری است.

