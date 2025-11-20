نخست‌وزیر لبنان: اسرائیل هرگونه توافق و مذاکره را رد می‌کند

22 ساعت پیش

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان اعلام کرد که اسرائیل با هرگونه مذاکره و تلاش برای دستیابی به توافق مخالفت می‌کند. این در حالی است که جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، پیش‌تر بارها خواستار انجام مذاکرات غیرمستقیم با اسرائیل شده بود.

سلام روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری بلومبرگ اظهار داشت که دولت لبنان از ایالات متحده آمریکا درخواست کرده است تا روند گفت‌وگوها با تل‌آویو را تسهیل و هدایت کند. وی تأکید کرد که مقامات لبنانی «این‌بار از مسیر تغییراتی که منطقه در حال سپری کردن آن است، عقب نخواهند ماند.»

نخست‌وزیر لبنان روز گذشته نیز با اشاره به اینکه منطقه در حال تجربه یک تحول تاریخی است، تصریح کرد که لبنان نمی‌تواند در حاشیه این تحولات باقی بماند. وی تنها راه احیای لبنان را همکاری و شراکت راهبردی با کشورهای عربی دانست.