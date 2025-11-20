بازداشت ۵۶ فلسطینی در حملات جدید اسرائیل به مناطق کوهستانی
دیدهبان حقوق بشر: اخراج اجباری ساکنان اردوگاههای جنین و طولکرم جنایت جنگی است
نیروهای اسرائیلی در ادامه عملیاتهای خود، چندین منطقه در کرانه باختری از جمله نابلس و خلیل را هدف قرار دادند. بنا بر اعلام سازمان هلالاحمر فلسطین، در جریان یورش نیروهای اسرائیلی به نابلس، چهار فلسطینی از جمله یک کودک زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری «وفا»، ارتش اسرائیل روز پنجشنبه ۵۶ فلسطینی، از جمله دو زن را در مناطق مختلف استان خلیل بازداشت کرده است. منابع امنیتی گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی با حمله به محلههای «واد هریه» و «خربه قلقس» در جنوب خلیل، ۱۲ نفر را بازداشت کردند. همچنین چهار فلسطینی دیگر پس از بازرسی و تخریب اموال منازلشان در روستاهای «دیر سامت» و «برج» در مناطق کوهستانی خلیل بازداشت شدند.
منابع محلی میگویند ارتش اسرائیل برای دومین روز پیاپی عملیات گستردهای را در روستای «بیتامر» در شمال خلیل انجام داده و بسیاری از خانهها را به پایگاه نظامی تبدیل کرده است. ارتش اسرائیل تمامی ورودیهای روستا را مسدود، رفتوآمد ساکنان را متوقف و این روستا را «منطقه بسته نظامی» اعلام کرده است. به گفته این منابع، شمار بازداشتشدگان در این عملیات به بیش از ۴۰ نفر رسیده است.
همزمان، سازمان «دیدهبان حقوق بشر» روز پنجشنبه در گزارشی جدید اعلام کرد که اخراج اجباری دهها هزار فلسطینی از سه اردوگاه جنین، طولکرم و نور شمس در اوایل سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۳-۱۴۰۴)، مصداق «جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت» است.
طبق ارزیابی دیدهبان حقوق بشر، نیروهای اسرائیلی از هفت اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون نزدیک به هزار فلسطینی را در کرانه باختری کشتهاند.