وزیر بهداشت ایران خواستار «قانونگذاری برای کشت تریاک» شد
ظفرقندی: توقف واردات مواد اولیه از افغانستان، تولید دارو را با مشکل مواجه کرده است
وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که به دلیل قطع ورود مواد اولیه تولید برخی داروها از افغانستان، کشور ناچار است به سمت «قانونگذاری برای کشت تریاک تحت نظارت قضایی و انتظامی» حرکت کند.
محمدرضا ظفرقندی شامگاه چهارشنبه ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) در جلسه شورای توسعه استان کرمان گفت: «تولید برخی داروها بدون مواد اولیهای که پیشتر از افغانستان وارد میشد، امکانپذیر نیست. بنابراین نیاز است قانونی وضع شود که بر اساس آن، در مناطق مناسب و با کنترل دقیق، کشت تریاک انجام شود.»
اظهارات وزیر بهداشت جمهوری اسلامی نشان میدهد اختلال در واردات مواد مخدر مورد نیاز صنعت داروسازی، دولت را به بررسی گزینهای سوق داده که سالها در ایران حساسیتبرانگیز بوده است. ایران برای دههها واردکننده رسمی مشتقات تریاک برای تولید دارو بوده یا از کشفیات و ضبط مواد مخدری که از افغانستان به ایران میرسید نیازهای صنایع دارویی را تأمین میکرد؛ اما کاهش تولید تریاک در افغانستان به دلیل ممنوعیت آن، شرایط را تغییر داده است. این نخستینبار است که یک مقام ارشد دولتی به صراحت از ضرورت «تولید داخلی تریاک برای مصارف پزشکی» سخن میگوید.
ظفرقندی تأکید کرد که این کشت باید صرفاً برای تولید دارو و «زیر نظارت دقیق پلیس و قوه قضاییه» انجام شود. او هشدار داد که در صورت ادامه کمبود مواد اولیه، تولید برخی داروهای حیاتی در کشور مختل خواهد شد.