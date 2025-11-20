هشدار سازمان ملل: کاهش بودجه‌های توسعه‌ای جان ۴.۵ میلیون کودک را تهدید می‌کند

21 ساعت پیش

طبق گزارش جدید یونیسف، بیش از ۴۰۰ میلیون کودک در سراسر جهان در شرایط «فقر شدید» زندگی می‌کنند؛ آماری که به گفته این نهاد برابر است با تقریباً یک کودک از هر پنج کودک در جهان.

یونیسف هشدار می‌دهد دستاوردهایی که در سال‌های اخیر برای کاهش فقر کودکان به‌دست آمده بود، اکنون به‌دلیل بحران‌های پیاپی، جنگ‌ها و کاهش بودجه‌های توسعه‌ای در بسیاری از کشورها در معرض خطر است. این نهاد برآورد کرده است که کاهش کمک‌های توسعه‌ای ممکن است تا سال ۲۰۳۰ (۱۴۰۹) به مرگ ۴.۵ میلیون کودک زیر پنج سال منجر شود.

بر اساس تعریف یونیسف، «فقر شدید» زمانی است که یک کودک مجبور باشد با کمتر از سه دلار در روز زندگی کند. حدود ۹۰ درصد از این کودکان در منطقه آفریقای جنوب صحرا و جنوب آسیا زندگی می‌کنند؛ مناطقی که ترکیب جنگ، خشکسالی، بحران اقتصادی و نبود حمایت‌های اجتماعی، کودکان را در برابر گرسنگی و بیماری آسیب‌پذیرتر کرده است.