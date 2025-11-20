اتحادیه‌ی اروپا ۶۰۰ هزار نفر را برای صنایع دفاعی آموزش می‌دهد

21 ساعت پیش

اتحادیه اروپا اعلام کرد قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ میلادی (۱۴۰۹)، ۶۰۰ هزار نفر را در صنایع دفاعی ارتقای مهارت دهد یا برای این بخش بازآموزی کند؛ بخشی که برای پاسخ‌دادن به نیازهای تسلیحاتی اتحادیه، با سرعت لازم قادر به جذب نیروی جدید نیست.

برنامهٔ ارتقای مهارت بخشی از مجموعه اقداماتی است که کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) در چارچوب «نقشه‌راه تحول صنایع دفاعی» ارائه کرد. این نقشه‌راه شامل «سکوی استعداد» نیز هست که هدف آن حمایت از کارآموزی در شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در حوزهٔ کاربردهای دوگانه و دفاعی، و همچنین استارتاپ‌ها و شرکت‌های در حال رشد است.

یکی از مقام‌های کمیسیون اروپا که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با یورونیوز گفت: «باید مهارت‌هایی را که برای بخش دفاعی لازم داریم، تأمین کنیم.»

وی افزود: «این موضوع در حال تبدیل شدن به یک گلوگاه بزرگ است، زیرا همه بازیگران حوزه دفاعی می‌کوشند محصولات نوآورانه بیشتری تولید کنند و کمبود مهارت‌ها موجب رقابت شدید هم در داخل صنعت و هم میان صنایع مختلف شده است.»

اتحادیه اروپا در تلاش است تا پیش از پایان دهه حاضر و عمدتاً با اتکا به تجهیزات ساخت اروپا، توان دفاعی خود را افزایش دهد. بر پایه برآوردها، روسیه ممکن است تا آن زمان قادر به حمله به کشور دیگری در اروپا باشد. اما یکی از مشکلات اصلی، کمبود نیروی کار ماهر است؛ کمبودی که بخشی از آن نتیجه چندین دهه سرمایه‌گذاری ناکافی کشورهای عضو در حوزه دفاعی است.