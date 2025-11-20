مجمع مپس؛ ابتکار مسرور بارزانی برای گردهمایی رهبران سیاسی و رقبای منطقه

ریباز حملان: دهوک به نقطه آغاز حکمرانی نوین و همگرایی سیاسی در عراق تبدیل شد

21 ساعت پیش

ریباز حملان، دستیار نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در یادداشتی با عنوان «در مجمع MEPS چه گذشت» به تشریح دستاوردهای ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS) پرداخت و نوشت: «مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، پس از رقابت‌های انتخاباتی، موفق شد تمامی دیدگاه‌ها و رقبای سیاسی مختلف را در این مجمع گرد هم آورد.»

حملان در صفحه شخصی خود در فیس‌بوک نوشت: «جناب مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در شهر زیبای دهوک توانست فضایی را فراهم کند که بزرگترین فراکسیون‌های پیروز و رهبران سیاسی تأثیرگذار عراق برای نخستین بار به این شکل در اقلیم کوردستان گرد هم آیند. حضور نمایندگان تمامی طیف‌ها اعم از شیعه و سنی، و دو مقام عالی‌رتبه اجرایی و قضایی عراق (نخست‌وزیر و رئیس شورای عالی قضایی) در کنار وزرا و مقامات ارشد، نشان داد که دهوک و اقلیم کوردستان نقطه آغاز حکمرانی و دورانی نوین برای آینده عراق و اقلیم پس از انتخابات ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ است.»

وی افزود: «در مجمع MEPS، نمایندگان عرب (شیعه و سنی)، کورد، ترک، فارس، مسیحی، ایزدی، مسلمان، کلدانی، آشوری و ترکمان، همگی برای ادای احترام به سرود ملی (ای رقیب) به پا خاستند. در این نشست تأکید شد که ظلم و ستم برای هیچ رژیمی پایدار نمانده و اجرای قانون اساسی، مشارکت، توازن و توافق، پایه‌های همزیستی عادلانه هستند.»

در حاشیه این مجمع، دیدارهای مهمی میان پرزیدنت بارزانی، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان و مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با رهبران بلندپایه عراق و خاورمیانه برگزار شد.

گردهمایی تاریخی رهبران کورد

ریباز حملان در بخش دیگری از یادداشت خود به رویدادهای روز دوم مجمع اشاره کرد و نوشت: «مجمع MEPS به کانونی برای گردهمایی رهبران بخش‌های مختلف کوردستان تبدیل شد؛ رویایی که مردم سال‌ها در انتظار آن بودند. حضور هم‌زمان بارزانی، کوبانی و بایدمیر، سه ضلع کوردایتی را در یک مکان رقم زد.»

وی تصریح کرد: «در این مجمع بر حمایت اقلیم کوردستان و دولت اقلیم کوردستان از تداوم پروسه صلح در ترکیه تأکید شد تا ثبات و رفاه برای مردم ترکیه و به‌ویژه مردم کورد در شمال کوردستان فراهم شود.»

حملان همچنین نوشت: «مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، با خرسندی زمینه گفت‌وگوی نیروهای سوریه دموکراتیک (HSD) و شورای میهنی کورد (ENKS) را فراهم کرد تا درباره نقاط مشترک خود تبادل نظر کنند. دولت اقلیم کوردستان از هرگونه توافق و تفاهم میان دولت دمشق و کوردهای روژاوا (کوردستان سوریه) که منجر به ثبات، همزیستی مسالمت‌آمیز و تأمین حقوق مردم کورد در روژاوا شود، حمایت می‌کند.»

دستیار نخست‌وزیر در پایان خاطرنشان کرد: «ژنرال مظلوم عبدی و عثمان بایدمیر در سخنرانی‌های خود ضمن تأیید این واقعیت‌ها، از برگزاری این مجمع مهم که توانست تمامی طرف‌های درگیر و قطب‌های مختلف خاورمیانه را گرد هم آورد، قدردانی کردند.»