سقوط هواپیمای هندی در نمایشگاه هوایی دبی و کشته شدن خلبان

16 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – دفتر رسانه‌ای دولتی دبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک جت جنگنده هندی امروز جمعه ۲۱ نوامبر در جریان نمایش پرواز در نمایشگاه هوایی دبی سقوط کرد و خلبان آن کشته شد.

یک شاهد عینی به خبرگزاری فرانسه گفت که این هواپیما قبل از سقوط، در فاصله حدود ۱.۶ کیلومتری محل نمایش، در ارتفاع پایین غلتید و در آتش سوخت.

دفتر رسانه‌ای دولتی دبی در ایکس اعلام کرد: «یک هواپیمای جنگنده تجاس از هند که در نمایش پرواز امروز در نمایشگاه هوایی دبی شرکت داشت، سقوط کرد و منجر به مرگ غم‌انگیز خلبان شد.»

فیلم‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، نشان می‌دهد که هواپیما با سرعت در حال سقوط است و در اثر برخورد، در حالی که تماشاگران شگفت‌زده تماشا می‌کردند، به گلوله‌ای از آتش تبدیل می‌شود.

هنگامی که وسایل نقلیه اضطراری به سرعت به سمت آن حرکت می‌کردند، دود غلیظی از محل سقوط بلند شد.

این حادثه در آخرین روز بزرگترین نمایشگاه هوایی خاورمیانه رخ داد که هر روز بعد از ظهر نمایش پرواز برگزار می‌کند.

در حالی که صحنه نمایش مملو از هواپیماها، هلیکوپترها و سایر سخت‌افزارها بود، صدها نفر در جایگاه تماشاچیان بودند.

این هفته هزاران نفر در این نمایشگاه شرکت کردند، از جمله مدیران صنعت هوانوردی و مقامات نظامی.

نیروی هوایی هند از آغاز تحقیق در مورد این حادثه خبر داد.

در بیانیه‌ آمده است:"نیروی هوایی هند عمیقا از از دست دادن جان انسان‌ها متاسف است و در این لحظات اندوهگین، قاطعانه در کنار خانواده داغدار می‌ایستد."

اعتقاد بر این است که این اولین سانحه در تاریخ نمایشگاه هوایی است که به سال ۱۹۸۶ برمی‌گردد.

ای‌اف‌پی/ب.ن