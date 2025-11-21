سازمان ملل از کشته شدن ۸۹ غیرنظامی اهل کنگو توسط شورشیان اسلامگرا خبر داد
اربیل (کوردستان٢٤) – مونوسکو میگوید شورشیان اسلامگرا در هفته گذشته دهها غیرنظامی را در شرق کنگو، کشتهاند.
هیئت سازمان ملل متحد در کنگو، امروز جمعه ۲۱ نوامبر اعلام کرد که شورشیان اسلامگرای کنگو، تحت عنوان نیروهای دموکراتیک متحد – ADF، در چندین حمله در طول یک هفته در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، ۸۹ غیرنظامی را کشتهاند.
هیئت صلحبان سازمان ملل متحد در جمهوری دموکراتیک کنگو - مونوسکو در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای دموکراتیک متحد، بین ۱۳ تا ۱۹ نوامبر حملات «مرگباری» را در چندین مکان در اطراف منطقه لوبرو در استان جنگزده کیووی شمالی انجام دادهاند و در این حملات ۸۹ غیرنظامی کشته شدهاند.
از سال ۲۰۱۴ تاکنون، شورشیان اسلامگرا در حملاتی به مناطق مختلف جمهوری دموکراتیک کنگو، هزاران کشته و مجروح برجای گذاشته و صدها هزار نفر از ساکنان آن مناطق را آواره و ناچار به ترک زادگاه خود کردهاند.
ب.ن