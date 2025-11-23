بشیر حداد: اربیل کلید گشودن گرههای کور سیاسی عراق است
نایبرئیس پیشین پارلمان عراق در آستانه سفر نوری مالکی به اقلیم کوردستان، اربیل را مرکز ثقل دیپلماسی داخلی و دروازه تشکیل دولت آینده عراق توصیف کرد
در حالی که نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، برای انجام گفتگوهای مهم سیاسی وارد پایتخت اقلیم کوردستان شده است، ناظران سیاسی این سفر را نشانهای از جایگاه محوری کوردها در معادلات قدرت بغداد میدانند.
بشیر حداد، نایبرئیس پیشین پارلمان عراق، روز شنبه (۲۲ نوامبر ۲۰۲۵) در گفتگو با شبکه کوردستان ۲۴ تأکید کرد: «اربیل نه تنها کلید باز کردن گرههای کور سیاسی است، بلکه دروازه اصلی برای آغاز هرگونه دیالوگ ملی و شکلگیری ائتلافهای راهبردی پیش از تشکیل دولت محسوب میشود.»
حداد با اشاره به رویکرد تعاملی رهبران کورد تصریح کرد که موفقیت دیپلماسی اربیل در سطح داخلی و سراسری باعث شده تا رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان، از جمله نوری مالکی، نخستین گامهای خود برای رایزنی درباره کابینه آینده را در این شهر بردارند. هدف اصلی این سفر، درک مواضع رهبری اقلیم و بهویژه پارت دموکرات کوردستان به رهبری پرزیدنت بارزانی، برای ترسیم نقشه راه سیاسی آینده عراق عنوان شده است.